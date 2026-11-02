Manole spricht von Anpassung der Renten

Bukarest (ADZ) – Arbeitsminister Petre Florin Manole hat einen „Gesetzesvorschlag zur Rentenanpassung“ angekündigt. Keines der Szenarien, die in der Öffentlichkeit diskutiert würden, sei Gegenstand seiner Gespräche mit Ministerpräsident Luca Niculescu, Finanzminister Alexandru Nazare oder PSD-Chef Sorin Grindeanu gewesen, sagte Arbeitsminister Florin Manole – schon gar nicht eine Einfrierung der Renten. Manole sagte am Samstag bei Antena 3, dass die neue Chefin der Rentenkasse jeden Monat die Entwicklung der maßgeblichen Wirtschaftsindikatoren im Auge behalte und eine darauf beruhende „letzte inoffizielle und mit Sicherheit noch nicht endgültige Schätzung“ für eine kommende Anpassung bei etwa 7,3 Prozent lag. Die Belastung des Haushalts würde sich dabei auf 9,6 Milliarden Lei belaufen“, sagte Manole. Allerdings habe sich keine klare Vorgangsweise abgezeichnet: weder eine Erhöhung in zwei oder drei Schritten noch eine Kombination aus Einmalzahlungen und anderen Maßnahmen.