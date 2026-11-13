Maria und Dolly: Die Stimmen, die ein Land wieder zusammenführen

Von: Rüdiger von Kraus

Dolly Partons Tod am 25. August 2026 führte zu einem jener Momente, die im amerikanischen Leben immer seltener geworden sind: Für eine kurze Zeit schienen die Amerikaner zu vergessen, wie viel sie voneinander trennt. Die Zuneigung überwand politische, regionale, gesellschaftliche und generationelle Grenzen. Man erinnerte sich an die Lieder, an die extravaganten Frisuren und Kleider, an den Humor, an die Berge Tennessees, an die Armut ihrer Kindheit, an die bemerkenswert kluge Geschäftsfrau hinter dem sorgfältig gepflegten öffentlichen Image und an die Millionen von Büchern, die ihre „Imagination Library“ in die Hände von Kindern gebracht hatte. Die Würdigungen reichten weit über Amerika hinaus. Das Empire State Building erstrahlte in Rosa, während die King’s Guard vor dem Buckingham Palace „9 to 5“ spielte.



Als ich diese Reaktionen verfolgte, musste ich an Rumänien denken. Wer hatte dort einen vergleichbaren Platz eingenommen – nicht musikalisch, denn die rumänische Volksmusik und die amerikanische Country Music entstammen sehr unterschiedlichen Traditionen, und gewiss auch nicht biografisch –, sondern durch jene schwerer zu fassende Fähigkeit, Menschen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen von ihrem Land dennoch das Gefühl zu geben, dass etwas ihnen allen gemeinsam gehörte? Die Antwort kam überraschend schnell: Maria Tănase.



Unverwechselbar und universell



Auf den ersten Blick ist es ein ungleiches Paar. Maria Tănase wurde 1913 in Bukarest geboren, als Rumänien noch ein Königreich war. Sie erlebte autoritäre Herrschaft, Krieg und die Errichtung des Kommunismus und starb 1963 an Krebs, noch nicht fünfzig Jahre alt. Dolly Parton wurde 1946 in einer Einzimmerhütte in den Bergen Ost-Tennessees geboren, als eines von zwölf Kindern einer armen Familie, und wurde achtzig Jahre alt – lange genug, um nicht nur eine Sängerin, sondern eine amerikanische Institution zu werden. Ihre Länder, Lebensumstände und Biografien hätten kaum unterschiedlicher sein können.



Und doch: Hört man ihnen zu, entdeckt man etwas anderes. Hinter den Unterschieden von Sprache, Rhythmus und Stil stehen zwei Frauen, die etwas erstaunlich Ähnliches taten. Beide nahmen eine Musik, die im Leben einfacher Menschen verwurzelt war – in Dörfern und Bergen, in Familiengeschichten, Liebe, Verrat, Armut, Sehnsucht, Humor, Glauben und Tod – und trugen sie in eine größere Welt hinaus, ohne ihre Herkunft zurückzulassen. Keine von beiden musste weniger rumänisch oder weniger appalachisch werden, um universell zu werden.



Maria Tănase hat die rumänische Volksmusik ebenso wenig erfunden wie Dolly Parton die amerikanische Country Music. Ihre Leistung war subtiler. Sie griffen Traditionen auf, die längst vor ihnen bestanden, und machten sie unverwechselbar zu ihren eigenen.



Selbst zum Gegenstand der Folklore geworden



Tănase schöpfte aus Liedern verschiedener Regionen Rumäniens – aus Muntenien, Oltenien, der Moldau und Siebenbürgen –, darunter Doine, Balladen und Liebeslieder. Doch sie reproduzierte niemals einfach nur Folklore. Ihre Phrasierung, ihr dramatischer Instinkt und ihre außergewöhnliche emotionale Kraft verwandelten überliefertes Material in persönliche Kunst. Manche ihrer Interpretationen wurden so eng mit ihr verbunden, dass sie heute kaum noch von den Liedern selbst zu trennen sind. Und 1939 trug sie diese rumänische Stimme über den Atlantik zur New Yorker Weltausstellung.



Gerade diese Episode passt besonders gut zu unserem Vergleich. Maria Tănase kam nicht nach Amerika, indem sie ihre Herkunft verbarg, sondern indem sie sie zeigte. Begleitet vom Orchester Grigoraș Dinicus präsentierte sie rumänische Musik einem internationalen Publikum und begegnete dort bedeutenden rumänischen Kulturschaffenden wie George Enescu und Constantin Brâncuși. Und passenderweise wurde Maria Tănase, eine Frau, die Folklore zu ihrer Kunst gemacht hatte, selbst zum Gegenstand der Folklore.



Marias schelmische Improvisation für Präsident Roosevelt



In Rumänien kursierte eine Geschichte über ihre Begegnung mit Präsident Franklin D. Roosevelt. Einer Version zufolge improvisierte sie schelmisch die Zeilen: „Ține, Leano, curu’ zvelt / Ține, Leano, cu Roosevelt!“ – ein rumänisches Wortspiel, das kaum einer Übersetzung bedarf. (Anm.Red.: Wir übersetzen es dennoch: „Halte, Leana, den Hintern schlank / Halte, Leana, zu Roosevelt!“) Im Laufe der Jahre erhielt die Geschichte noch eine Pointe: Die Amerikaner hätten angeblich die erste Zeile als Beleidigung Roosevelts verstanden, woraufhin Marias Auftritte in den Vereinigten Staaten vorzeitig beendet worden seien.

Es ist eine wunderbare Geschichte. Und höchst-wahrscheinlich ist sie genau das – eine Geschichte. Die Chronologie liefert keinen überzeugenden Hinweis darauf, dass ihr erfolgreicher Aufenthalt in Amerika beendet wurde, weil sie Roosevelt beleidigt hätte. Andere Erinnerungen beschreiben gerade die Roosevelt-Improvisation als Erfolg, und anschließend gab es sogar Pläne für eine Rückkehr nach Amerika im Jahr 1940. Selbst die gelegentlich wiederholte Behauptung, sie habe die improvisierten Verse während Roosevelts Wiederwahlkampagne von 1939 gesungen, stößt auf ein hartnäckiges historisches Problem: 1939 gab es in den Vereinigten Staaten keine Präsidentschaftswahl.



Doch vielleicht erzählt uns die Legende etwas Interessanteres, als es die buchstäbliche Wahrheit vermocht hätte. Maria Tănase war so vollständig Teil der rumänischen Volkskultur geworden, dass die Rumänen begannen, Geschichten über sie zu erfinden und weiterzugeben – ähnlich wie sie selbst die Geschichten und Lieder Rumäniens gesammelt und verwandelt hatte. Die Sängerin der Folklore war selbst zur Folklore geworden.



Das Mädchen Dolly verschwand nie hinter dem Weltstar



Dolly Partons Weg begann an einer anderen vermeintlichen Peripherie: in den Appalachen. Die Berge Tennessees lieferten die Sprache, die Geschichten und das emotionale Vokabular, das sie während ihrer gesamten Karriere begleitete. Sie konnte weltberühmt werden, in Filmen auftreten, Unternehmen aufbauen und ein beträchtliches Vermögen erwerben – doch darin liegt eine wichtige Gemeinsamkeit. Keine der beiden entkam ihrer Herkunft, indem sie kosmopolitisch wurde. Sie wurden kosmopolitisch, indem sie ihre Herkunft mitnahmen.



Es gab noch eine weitere Gemeinsamkeit. Beide hätten leicht zu Museumsfiguren werden können – zu Repräsentantinnen einer malerischen traditionellen Kultur, dargeboten zur Unterhaltung oder Bewunderung eines vermeintlich anspruchsvolleren Publikums. Keine von beiden ließ das zu. Tănase war zu individuell, zu theatralisch, zu sinnlich, zu urban – und vielleicht einfach zu sehr Maria Tănase. Tatsächlich ließen die rumänischen Behörden 1940 Aufnahmen von ihr zerstören und warfen ihr vor, die authentische rumänische Folklore zu verfälschen; auch ihr Freundeskreis unter jüdischen Intellektuellen wird im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen genannt.



Dolly begegnete in einer völlig anderen Gesellschaft ganz anderen Zwängen. In Amerika gab es keine Diktatur, die ihr vorschrieb, wie authentische appalachische Musik zu klingen hatte. Dafür gab es etwas anderes: eine gewaltige kommerzielle Unterhaltungsindustrie, die durchaus in der Lage gewesen wäre, aus einem armen Mädchen aus den Bergen mit einer schönen Stimme ein vermarktbares Klischee zu machen. Stattdessen wurde Dolly Parton Songwriterin, Schauspielerin, Produzentin, Unternehmerin und Philanthropin. Hinter den Perücken, Strasssteinen und selbstironischen Scherzen stand eine Frau mit einem bemerkenswerten Geschäftssinn. Sie behielt die Kontrolle über ihre Musik und schuf um eine öffentliche Persönlichkeit, die unverkennbar ihre eigene Schöpfung war, ein wirtschaftliches Imperium.



Authentizität vor polarisierendem Umfeld bewahrt



Mit anderen Worten: Weder Maria noch Dolly erlaubten anderen zu bestimmen, was Authentizität für sie zu bedeuten hatte. Vielleicht erklärt das, warum die Menschen ihnen vertrauten. Und Vertrauen führt uns zu etwas, das weit über Musik hinausgeht.



Rumänien und die Vereinigten Staaten wissen einiges über Spaltung. Ihre Geschichte ist grundverschieden, und es wäre unsinnig, sie gleichzusetzen. Aber beide Nationen haben Zeiten erlebt, in denen politische Meinungsverschiedenheiten keine gewöhnlichen Meinungsverschiedenheiten mehr waren, sondern etwas sehr viel Grundsätzlicheres. Rumänien erlebte die politische Gewalt der Zwischenkriegszeit, die Königsdiktatur, den Faschismus, territoriale Zerstückelung, Krieg, sowjetische Vorherrschaft und mehr als vier Jahrzehnte Kommunismus. Nach 1989 folgte eine weitere gewaltige Umwälzung – der schwierige Wiederaufbau demokratischer Institutionen und einer Marktwirtschaft, begleitet von Auseinandersetzungen über die Vergangenheit, die bis heute keineswegs beendet sind.



Maria Tănase erlebte einen großen Teil dieser turbulentesten Epoche. Regierungen wechselten. Ideologien wechselten. Grenzen verschoben sich. Selbst die offiziellen Vorstellungen davon, was authentische rumänische Kultur sei, veränderten sich.



Maria Tănase blieb Maria Tănase.



Amerikas Spaltungen verliefen auf einem anderen historischen Weg. Die größte von ihnen mündete in einen tatsächlichen Bürgerkrieg. Spätere Generationen stritten erbittert über Industrialisierung, Einwanderung, wirtschaftliche Ungleichheit, die Weltwirtschaftskrise, Rassentrennung, Bürgerrechte, Vietnam und die gesellschaftlichen Umwälzungen der 1960er Jahre und danach.

Und heute erleben sowohl Rumänien als auch die Vereinigten Staaten erneut eine Zeit intensiver politischer Polarisierung.



Maria und Dolly gehörten den Menschen



Vielleicht überschätzen wir unsere heutigen Spaltungen. Menschen, die ihre eigene Gegenwart erleben, tun das häufig. Verglichen mit dem Bürgerkrieg in Amerika oder mit Diktatur und politischer Verfolgung in Rumänien stellen eine wütende Fernsehdebatte oder ein gehässiger Schlagabtausch in den sozialen Medien wohl kaum eine nationale Katastrophe dar. Doch etwas Beunruhigendes geschieht dennoch, wenn politische Zugehörigkeit mehr wird als eine Meinung darüber, wie ein Land regiert werden sollte. Sie wird zu einem Urteil über den Menschen auf der anderen Seite. Aus Mitbürgern werden gegnerische Stämme.

Und hier kehren Maria und Dolly in unsere Geschichte zurück.



Versuchen wir einmal, Maria Tănase einer bestimmten politischen Gruppierung Rumäniens zuzuordnen. Schon der Versuch wirkt absurd. Sie gehört den Rumänen, deren Großeltern ihr zuhörten, ebenso wie jungen Rumänen, die ihre Aufnahmen Generationen später entdeckt haben. Sie gehört Menschen, die dem alten Bukarest nachtrauern, ebenso wie jenen, die von den Traditionen der Dörfer fasziniert sind; den Rumänen im eigenen Land ebenso wie den über die Welt verstreuten. Niemand muss wissen, wie Maria Tănase gewählt hat, bevor er ihr zuhört.



Dolly gelang etwas ähnlich Bemerkenswertes in einem Amerika, in dem fast alles irgendwann ein politisches Etikett erhält. Country Music entstammt einer kulturellen Welt, die im heutigen Amerika häufig mit bestimmten Regionen und politischen Milieus verbunden wird. Doch Dolly überschritt diese Grenzen. Amerikaner, die sich politisch über fast nichts einigen konnten, konnten sich auf Dolly einigen. Nicht etwa, weil sie nichts zu sagen gehabt hätte. Ganz im Gegenteil.



Ihre Lieder handelten von Armut, arbeitenden Frauen, Familie, Verlassenwerden, Ehrgeiz, Würde und Heimat. Und als Reichtum und Ruhm ihr schließlich die Möglichkeit gaben, mehr zu tun, als nur über diese Dinge zu singen, tat sie es. Ihre „Imagination Library“ begann 1995 in ihrem Heimat-County in Tennessee und entwickelte sich zu einem internationalen Programm, das Kinder mit Büchern versorgt. Diese Leistung sagt auf wunderschöne Weise etwas über sie aus. Ein Mädchen, das arm in den Bergen Tennessees aufgewachsen war, reagierte auf seinen Erfolg nicht, indem es arme Kinder in Orten wie jenem vergaß, aus dem es selbst stammte. Sie schickte ihnen Bücher.



Ein Lied für dieselbe nationale Geschichte



Politiker geben enorme Summen dafür aus, etwas zu erreichen, was Maria Tănase und Dolly Parton ganz ohne politische Berater besaßen: Authentizität. Sie lässt sich nicht leicht herstellen. Vielleicht liegt das daran, dass keine der beiden ein abstraktes Konzept namens „das Volk“ repräsentierte. Sie kamen aus dem Volk.



Tănase konnte Traurigkeit besingen, ohne aus Traurigkeit eine Ideologie zu machen. Dolly konnte über Armut singen, ohne sie entweder zu romantisieren oder als etwas Beschämendes darzustellen. Und beide verstanden vielleicht instinktiv etwas, das uns die Politik allzu oft vergessen lässt: Menschen sind komplizierter als politische Kategorien. Ein Rumäne kann in einer Frage konservativ sein, in einer anderen liberal, in einer dritten nostalgisch und in einer vierten durch und durch modern. Ein Amerikaner ebenso. Ein Mensch ist kein Parteiprogramm.



Kultur erinnert uns da-ran. Es gibt Zeiten, in denen Nationen Politik brauchen. Entscheidungen müssen getroffen, Wahlen ausgefochten werden, und Prinzipien sollten nicht allein deshalb aufgegeben werden, weil man Meinungsverschiedenheiten vermeiden möchte.



Nationale Einheit verlangt keine Einstimmigkeit. Das sollte sie auch nicht.



Doch unterhalb der politischen Auseinandersetzungen muss etwas Grundsätzlicheres bestehen bleiben: die Erkenntnis, dass der Mensch, der anders wählt, anders glaubt, anders spricht oder Geschichte anders versteht, dennoch Teil derselben nationalen Geschichte ist. Manchmal erinnern uns Verfassungen daran. Manchmal Denkmäler. Manchmal die Geschichte. Und manchmal schafft es ein Lied besser.



Maria Tănase konnte für Rumänen singen, die durch gesellschaftliche Schicht, Bildung und schließlich auch politische Erfahrungen voneinander getrennt waren, weil sie unterhalb dieser Trennlinien etwas Älteres erreichte. Liebe, Eifersucht, Einsamkeit, Freude und Tod existierten vor Kommunismus und Antikommunismus, vor den heutigen politischen Parteien und ganz gewiss bevor jemand die politische Fernseh-Talkshow erfand.



Dolly Parton erreichte eine ähnlich tiefe amerikanische Schicht. Ihre Berge waren geografisch genau verortet, doch die Mutter, die ihrem Kind aus Stoffresten einen Mantel nähte, weil die Familie wenig Geld hatte, konnte man weit über Tennessee hinaus verstehen. Ebenso die Frau, die Würde verlangte. Ebenso den Menschen, der seine Heimat verlässt und sich später an sie erinnert.

Das Lokale wurde gerade deshalb universell, weil es lokal blieb. Vielleicht funktioniert deshalb dieser zunächst so unwahrscheinliche Vergleich.



Für einen Augenblick etwas anderes wichtiger



Maria Tănase und Dolly Parton trennten ein Ozean, eine Generation, eine Sprache und zwei radikal unterschiedliche politische Geschichten. Die eine kam aus Bukarest und sang ein Rumänien, dessen musikalische Wurzeln tief in seine Dörfer reichten. Die andere kam aus den Bergen Tennessees und trug die Appalachen in den amerikanischen Mainstream. Die eine lebte nur fünfzig Jahre. Der anderen waren acht Jahrzehnte gegeben, in denen sie ihren musikalischen Erfolg in Unternehmen, Phi-lanthropie und Institutionen verwandeln konnte, die sie überdauern werden. Und als jede von ihnen gegangen war, geschah etwas Bemerkenswertes.



Die Spaltungen blieben bestehen. Niemand wechselte die politische Partei, weil Maria Tănase eine Doina sang. Niemand gab eine politische Überzeugung auf, weil Dolly Parton ein Country-Lied sang. Kunst beseitigt Meinungsverschiedenheiten nicht, und wir sollten das auch nicht von ihr erwarten. Doch für einen Augenblick wurde etwas anderes wichtiger als die Meinungsverschiedenheit. Die Menschen erkannten etwas von sich selbst in diesen Frauen.



Damit kehren wir zum 25. August 2026 zurück. Nach Dolly Partons Tod erinnerten sich Amerikaner, denen jahrelang vor Augen geführt worden war, was sie alles voneinander trennt, plötzlich an etwas, das sie miteinander verband. Ihre Musik war überall zu hören. Würdigungen kamen von Künstlern, Politikern und ganz gewöhnlichen Zuhörern, über Länder- und Generationsgrenzen hinweg.



Etwas Vergleichbares hatten die Rumänen 63 Jahre zuvor erlebt. Als Maria Tănase im Juni 1963 starb, kamen gewaltige Menschenmengen, um Abschied zu nehmen. Welches politische System Rumänien in diesem Augenblick auch beherrschte – die Frau, um die sie trauerten, gehörte zu etwas, das tiefer reichte als dieses System.



Länder werden weiter-hin streiten. Das sollen sie auch. Demokratien ohne Meinungsverschiedenheiten sind keine Demokratien. Rumänen werden da-rüber streiten, was Rumänien sein soll. Amerikaner werden darüber streiten, was Amerika sein soll. Manchmal werden diese Auseinandersetzungen so erbittert sein, dass Mitbürger sich fragen mögen, ob sie überhaupt noch im selben Land leben.



Und dann geschieht etwas Unerwartetes. Eine vertraute Stimme erklingt im Radio. Jemand beginnt zu singen. Menschen, die niemals denselben Kandidaten wählen würden, kennen dieselben Worte. Drei Minuten lang hat niemand ein politisches Prinzip aufgegeben, die Partei gewechselt oder ein nationales Problem gelöst. Sie haben sich lediglich an etwas Grundsätzlicheres erinnert. Sie gehören zusammen.



Nationen werden durch Verfassungen, Gesetze und Institutionen zusammengehalten. Aber auch durch Erinnerungen, Geschichten, Humor, Essen, Orte – und Lieder.



Die Politik sagt uns, was uns trennt. Hin und wieder erinnert uns eine Maria Tănase oder eine Dolly Parton an all das, was die Politik nicht trennen kann.