Mehr Insolvenzen, weniger Unternehmen im Kreis Maramuresch

Von: Arthur Glaser

Neustadt – In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 gingen im Kreis Maramuresch/Maramureș 135 Unternehmen insolvent – 39,18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit liegt der Kreis landesweit auf Platz zwölf. Zugleich schrumpft die regionale Wirtschaft: Zwischen Januar und September verschwanden 2803 Wirtschaftsakteure vorübergehend oder dauerhaft aus dem Wirtschaftsleben. Da weniger neue Einheiten gegründet wurden, als Betriebe ihre Tätigkeit aussetzten, Einheiten aufgelöst oder aus dem Register gelöscht wurden, verzeichnete der Kreis gegenüber Ende 2025 einen Rückgang um 1021 Einheiten.

Insgesamt setzten 491 Unternehmen ihre Tätigkeit aus, 874 wurden aufgelöst und 1438 aus dem Register gelöscht.