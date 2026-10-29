Mehr Verkehr, weniger Zoll-Einnahmen

Von: Werner Kremm

Reschitza – Der rumänisch-serbische Grenzübergang bei Naidăș im Raum Orawitza verzeichnet in den vergangenen Jahren zunehmend Warenverkehr. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Zollbüro des Grenzübergangs Naidăș auf Aufforderung dem Präfekturkollegium vorgelegt hat. Der zunehmende Warenverkehr beruht vor allem auf der Versorgung des Elektrostahlwerks Artrom Steel Tubes von Reschitza, das seinen Schrott (vorwiegend aber Grauguss) zum Schmelzen und Weiterverarbeiten seit einigen Jahren hauptsächlich aus Serbien bezieht, aber auch auf dem Straßenbau und dem Bauwesen, die Schotter aus den Donauauen Serbiens importieren.

Im Zeitraum Januar bis September 2026 gab es 590 zollrechtlich verzeichnete Warentransporte dieser Art – gegenüber 537 im gesamten Jahr 2025. Zudem gab es 504 zollrechtliche Transiterklärungen – gegenüber 313 im gesamten Jahr 2025. Kontrolle ausgeübt haben die Zöllner über 2609 Transportfahrzeuge mit diversen Waren (2025: 2040, allerdings in derselben Zeitspanne von neun Monaten). An sich und volkswirtschaftlich signalisieren die vom Zoll verzeichneten Transporte aber ein eindeutiges Übergewicht der Importe gegenüber den Exporten: in den ersten neun Monaten dieses Jahres kamen über den Grenzübergang Naidăș 1812 Lastkraftwagen mit Waren ins Land und nur 797 verließen Rumänien Richtung Serbien oder weiter fort. Hauptimportgut waren, wie gesagt, Grauguss/Schrott und Schotter/Baumaterial.

Etwas anders präsentiert sich das Bild, wenn es um die finanziellen Einnahmen aus der Verzollung geht. Der Präfektur wird berichtet, dass man beim Zollamt Naidăș im ersten Dreivierteljahr 2026 bloß 18,4 Prozent der eingeplanten Zolleinnahmen realisiert hat, dito 3,14 Millionen Lei – gegenüber eingeplanten 17,39 Millionen Lei. Die Erklärung: 2025 kamen sehr viele der Bestandteile und Baumaterialien, die zu Umbau und Modernisierung und zur Inbetriebnahme des Gaskraftwerks Mintia bei Hunedoara nötig waren, übers Zollamt Naidăș nach Rumänien; Wodurch es hohe Zolleinnahmen gab. 2026 ist Mintia (gerade in diesen Tagen) in Betrieb gegangen. Aber diese, in der Zollamtsroutine als „außergewöhnlich“ bezeichneten, Zolleinnahmen (in Höhe von fast 30 Millionen Lei) sind, logisch, im laufenden Jahr weitgehend weggefallen. Doch waren gerade diese, irgendwie außertourlichen, Zolleinnahmen die Grundlage für die Festlegung des Plansolls des Zollamts Naidăș für 2026 – das nun nicht zu erfüllen ist.

Das Zollamt Naidăș am Banater Grenzübergang zwischen Rumänien und Serbien passierten in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 rund 219.000 Personen, in beide Richtungen. Sie fuhren in rund 70.000 Personenkraftwagen, auf 3800 Motorrädern und eben in den 2609 Lastkraftwagen, die Waren transportiert haben. Das Zollamt Naidăș betreut als Außenstelle auch die Aktivitäten im Donauhafen von Neumoldowa, wo die Katamaran-Fähre wieder in Betrieb ist, die das rumänische Nordufer der Donau mit dem serbischen Südufer verbindet. Dort haben zwischen Januar und Ende September 2026 912 Personenkraftwagen und 4318 Reisende das Zollamt passiert.