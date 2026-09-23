Micro 15 in Sathmar wird modernisiert

Von: Gabriela Rist

Sathmar – Der Stadtteil Micro 15 in Sathmar/Satu Mare soll in den kommenden Jahren umfassend modernisiert und neu gestaltet werden. Bürgermeister Gábor Kereskényi unterzeichnete den Ausführungsvertrag für das Projekt „Stadterneuerung im Bereich des Stadtteils Micro 15“. Die Investition hat einen Wert von 16,48 Millionen Lei.



„Mit der Unterzeichnung des Ausführungsvertrags beginnt nun die Umsetzung eines Projekts, auf das wir lange gewartet haben“, erklärte Bürgermeister Kereskényi. Micro 15 solle moderner, grüner, sicherer und besser zugänglich werden. Dabei gehe es nicht nur um Infrastrukturarbeiten, sondern vor allem darum, die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern.



Im Rahmen des Projekts werden die Gehwege und Wege im Stadtteil saniert und neu gestaltet. Außerdem sind Fahrradwege und ein inneres Radwegenetz vorgesehen. Die Zahl der Parkplätze soll um 50 Prozent erhöht werden. Die Grünflächen werden auf einer Gesamtfläche von rund 24.000 Quadratmetern modernisiert und neu gestaltet. Die bestehenden alten Garagen sollen entfernt werden.



Auch für Freizeit und Erholung sind mehrere Maßnahmen geplant. So sollen neue Kinderspielplätze, Fitnessbereiche im Freien sowie Aufenthalts- und Begegnungsbereiche entstehen. Damit soll ein moderner und lebensfreundlicher öffentlicher Raum geschaffen werden.



Micro 15 wurde nach den Überschwemmungen von 1970 errichtet und hat bisher keine Stadterneuerung in einem vergleichbaren Umfang erfahren. Mit dem neuen Projekt soll der gesamte Stadtteil schrittweise aufgewertet werden.



Die Bauarbeiten werden von der Unternehmensgemeinschaft S.C. G&S Proiect S.R.L. – S.C. Flodor Transcom S.R.L. – S.C. Elicon Impex S.R.L. durchgeführt.



Finanziert wird die Investition über das Regionale Programm Nordwest 2021–2027 aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Europäischen Union, über die Entwicklungsagentur Nordwest (ADR Nord-Vest).



Ziel des Projekts ist es, die Lebensqualität im Stadtteil zu verbessern, die Zugänglichkeit und Sicherheit des öffentlichen Raums zu erhöhen und neue Möglichkeiten für Freizeit und Erholung in unmittelbarer Nähe der Wohnhäuser zu schaffen. Die Fertigstellung des Projekts ist für den 30. November 2028 vorgesehen.