Mikro-Wälder in Kronstadt angepflanzt

Von: Elise Wilk

Kronstadt – In den vergangenen zwei Jahren haben Lehrende und Forschende der Kronstädter Transilvania-Universität im Rahmen der Europäischen Hochschulallianz UNITA 37 Projekte entwickelt, die sich der lokalen Gemeinschaft widmen.



Um sie näher an die Gemeinschaft heranzuführen, hat die Transilvania-Universität die Kampagne „Von der Universität in die Gemeinschaft“ ins Leben gerufen. So wurden an zwei stark frequentierten Orten– auf der Postwiese/Livada Poștei vor dem Rektoratsgebäude und an der Fußgängerzone Coresi – sowie am Internationalen Flughafen Kronstadt-Weidenbach städtische Mikro-Wälder angelegt. Jeder Baum steht für eine Gruppe von Projekten, die durch ein gemeinsames Thema verbunden sind. Neben jedem Baum befindet sich ein QR-Code, über den die Kronstädter die Projekte entdecken und mehr über die vorgeschlagenen Ideen erfahren können. Darüber hinaus verfügt jedes Projekt über einen eigenen Bereich für Feedback, in dem Interessierte Anregungen, Ideen für eine Zusammenarbeit oder Vorschläge zur Umsetzung dieser Pläne einreichen können.



Die 37 Projekte befassen sich mit Themen, die für die europäischen Gemeinschaften von Interesse sind, wie beispielsweise: grüne Energie, Kreislaufwirtschaft, digitale Transformation, globale Gesundheit, Inklusion oder Kulturerbe. Es handelt sich nicht um Forschungsprojekte im klassischen Sinne, sondern um Pilotprojekte (Seed Grants), die umsetzbare Lösungen hervorbringen und als Ausgangspunkt für groß angelegte Projekte dienen können.



Die Projekte wurden im Rahmen des „Starting Grants“-Programms der UNITA-Allianz finanziert und in Zusammenarbeit mit den europäischen Partneruniversitäten entwickelt. UNITA vereint 12 Universitäten aus 7 europäischen Ländern und hat sich zum Ziel gesetzt, zur Entwicklung von Bildung, Wissenschaft und Kultur in den Mitgliedsregionen beizutragen.