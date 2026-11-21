Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Das Verkehrsministerium hat grünes Licht für die Vorbereitung der Ausschreibung zur Planung und Umsetzung der Kronstädter Metropolbahn gegeben. Damit kann die zuständige Verkehrsvereinigung die erforderlichen Unterlagen für die nächste Projektphase vorbereiten. Geplant sind Verbindungen zwischen Kronstadt/Brașov, Zeiden/Codlea, Rosenau/Râșnov, Weidenbach/Ghimbav, Zernescht/Zărnești, Neustadt/Cristian, Honigberg/Hărman, Tartlau/Prejmer, Petersberg/Sânpetru und Sankt Georgen/Sfântu Gheorghe sowie zum Flughafen und zu Industriegebieten. Das Vorhaben umfasst 24 Haltestellen, neun Parkplätze und den Kauf von sieben batteriebetriebenen Elektrotriebzügen. Die Strecken sollen die nachhaltige Mobilität in der Region verbessern und den Flughafen an das nationale Bahnnetz anbinden.