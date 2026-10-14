Mit Tänzen und „bayrischem Löwen“

Von: Aurelia Brecht

Hermannstadt – Der Deutsche Wirtschaftsclub Siebenbürgen hatte am ersten Oktobersamstag zu seinem zweiten Herbstfest eingeladen: Im Hof des Hans-Bernd-von-Haeften-Hauses der Evangelischen Akademie Siebenbürgen (EAS) versammelten sich Vertreterinnen und Vertreter aus dem hiesigen Wirtschaftsbereich und weiteren Hermannstädter Institutionen.



Zu Gast war außerdem eine Delegation der Carl-Wolff-Gesellschaft aus München – darunter ihr Vorsitzender Reinhold Sauer sowie die stellvertretenden Vorsitzenden Wilhelm Beer, Robert Otto Adams und Gwendoline Roth. Die Carl-Wolff-Gesellschaft ist ein Partnerclub des Deutschen Wirtschaftsclubs Siebenbürgen – von Unternehmern der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Die Delegation hatte für den Vorsitzenden des Deutschen Wirtschaftsclubs Siebenbürgen (DWC) Wolfgang Köber eine Auszeichnung mitgebracht: Zur Eröffnung des Herbstfests wurde ihm der „bayrische Löwe“ überreicht. Das Wort ergriff eingangs außerdem Wiebke Oeser, Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt, die zugleich den Ehrenvorsitz des Deutschen Wirtschaftsclubs Siebenbürgen innehat.



Gastgeber des Fests waren Pfarrer Dietrich Galter in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Akademie Neppendorf und der Eventmanager Andrei Drăgan Răduleț, der auch für den alljährlich stattfindenden Hermannstädter Weihnachtsmarkt verantwortlich zeichnet.



Pfarrer Dietrich Galter ging auf die Neppendorfer Tanzgruppe ein, die dieses Jahr im Mai gegründet wurde: Für die Tanzgruppe war der Auftritt im Hof der Evangelischen Akademie bereits der dritte. Daran schlossen sich die Darbietungen der Tanzgruppe des Jugendforums Hermannstadt an.



Zum Abschluss des Abends hielt Pfarrer Dietrich Galter eine kurze Andacht in der Kirche und einen Kurzvortrag zur Orgel und zur Geschichte von Neppendorf/Turnișor sowie über das Zusammenleben von Landlern und Sachsen vor Ort.