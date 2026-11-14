Von: Astrid Weisz

Arad – Wie fühlt es sich an, eine Mahlzeit einzunehmen, ohne etwas sehen zu können? Diese Erfahrung machten am Mittwoch 72 Schülerinnen und Schüler aus Arad bei einer ungewöhnlichen Unterrichtsstunde unter dem Titel „Prânz pe întuneric“ (Mittagessen im Dunkeln). Die Veranstaltung sollte das Verständnis für Menschen mit Sehbehinderungen fördern und den Jugendlichen zeigen, welche Bedeutung die übrigen Sinne im Alltag haben und geht auf die Initiative der Psychologielehrerin und Mitglied im Vorstand des Arader Deutschen Forums Pompilia Szellner zurück.

An dem Projekt beteiligten sich Schüler des Adam-Müller-Guttenbrunn-Lyzeums und des Technologischen Lyzeums „Francisc Neuman“. Mit verbundenen Augen mussten sie sich zunächst zu ihren Plätzen bewegen. Anschließend versuchten sie, ihre Gläser zu finden, Wasser einzuschenken und die servierten Speisen zu erkennen. Selbst einfache Handgriffe wurden ohne den Sehsinn zu einer Herausforderung.

Die Idee zu dem Projekt entstand im Psychologieunterricht. Lehrerin Pompilia Szellner berichtete, dass die Schüler zahlreiche Fragen zur Wahrnehmung und zum Leben blinder Menschen gestellt hätten. Mit dem praktischen Versuch wollte sie ihnen ermöglichen, eigene Erfahrungen zu sammeln. Sie hoffe, dass die Jugendlichen dadurch mehr Einfühlungsvermögen entwickeln und Menschen mit Behinderungen besser verstehen.

Ein Schüler beschrieb die Erfahrung als interessant, aber auch unangenehm, weil die Orientierung ohne Augenlicht schwierig sei. Eine Schülerin erzählte, sie habe während des Essens nicht einmal gewusst, wer neben ihr saß. „Es wurde zu Beginn auch viel gelacht, aber am Ende waren manche eher nachdenklich, denn für die Jugendlichen war es eine einmalige, einzigartige Erfahrung, während es für Betroffene die Herausforderungen des Alltags sind“, sagt die Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen aus Arad, Bettina Nicoară-Szellner.

Zum Programm gehörte auch ein Gespräch mit Vertretern des Arader Blindenverbandes. Sie berichteten über ihren Alltag und darüber, wie sie sich ohne Sehvermögen orientieren und alltägliche Aufgaben bewältigen. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Arad durchgeführt. Das Forum stellte die Räumlichkeiten zur Verfügung und übernahm die Kosten für das Mittagessen. Unterstützung kam außerdem vom Verein „Profesori cu Suflet“ (Lehrer mit Herz).