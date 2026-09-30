Mittelberg schafft Raum für innovative Unternehmen

Von: Arthur Glaser

Mittelberg – In Mittelberg/Baia Sprie ist der erste Smart-Specialization-Park des Kreises Maramuresch offiziell eröffnet worden. Die vom Kreisrat realisierte Investition soll neue Unternehmen anziehen, innovative Wirtschaftszweige fördern und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.



Auf dem Gelände stehen erschlossene Grundstücke mit Anbindung an das Straßen- und Versorgungsnetz zur Verfügung. Dazu gehören Strom- und Gasversorgung, Wasser- und Abwasserleitungen sowie Glasfaser. Unternehmen, die innovative Produkte, Technologien oder Produktionsverfahren entwickeln, können nun mit der Planung und dem Bau eigener Produktionshallen beginnen. Für förderfähige Vorhaben sind laut Kreisrat Zuschüsse von bis zu 2,5 Millionen Euro möglich.



Die Investition in Mittelberg beläuft sich auf mehr als 53 Millionen Lei und wurde mit europäischen Mitteln im Rahmen des Regionalprogramms Nordwest 2021–2027 umgesetzt. Rund 68 Prozent der Investitionssumme trägt nach Angaben des Kreisrats der Kreishaushalt. Zur Kofinanzierung der wirtschaftlichen Entwicklungsprojekte hat die Kreisverwaltung zudem einen Kredit von mehr als 90 Millionen Lei aufgenommen.



„Wir wollen Unternehmen anziehen, die etwas Neues mitbringen und einen Mehrwert schaffen“, erklärte Kreisratspräsident Gabriel Zetea bei der Eröffnung. Die Fertigstellung der Infrastruktur sei allerdings nur der erste Schritt. Als wirklich abgeschlossen werde er das Projekt erst betrachten, wenn die ersten Produktionshallen stehen, Mitarbeiter beschäftigt werden und Steuern an die Gemeinde Mittelberg fließen.