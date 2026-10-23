Mobile Schlittschuh-laufbahn in Weidenbach

Von: Elise Wilk

Kronstadt – Die Einwohner von Weidenbach/Ghimbav werden auch in diesem Winter wieder eine mobile Schlittschuhlaufbahn nutzen können, die 60 Tage lang in Betrieb sein wird. Sie wird eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern haben und mit einer Beleuchtungsanlage ausgestattet sein. Zudem muss der Anbieter einen beheizten Umkleideraum sowie 200 Paar Schlittschuhe zum Ausleihen bereitstellen. Höchstwahrscheinlich wird die Eislaufbahn auf dem Plateau neben der Sporthalle errichtet, wo sie bereits in den vergangenen Jahren betrieben wurde. Bislang wurde der Eröffnungstermin von den lokalen Behörden noch nicht bekannt gegeben.