Von: Raluca Nelepcu

Arad – Der Ghioroc-See im Kreis Arad soll für knapp 4,8 Millionen Euro umfassend modernisiert werden. Die Agentur für Regionalentwicklung West (ADR Vest) und die Gemeindeverwaltung Ghioroc haben vor Kurzem einen entsprechenden Finanzierungsvertrag im Rahmen des Regionalprogramms West 2021–2027 unterzeichnet. Die Arbeiten sollen bis zum Sommer 2029 abgeschlossen werden. Der Großteil der Gelder stammt aus nicht rückzahlpflichtigen EU-Mitteln.

Der rund eine Autostunde von Temeswar/Timișoara entfernte See gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region. Besonders in den Sommermonaten zieht der Sandstrand zahlreiche Besucher an. Nach Angaben der ADR Vest ist die touristische Nachfrage in den vergangenen Jahren jedoch schneller gewachsen als die vorhandene Infrastruktur. Mit der geplanten Investition soll das Erholungsgebiet künftig nicht nur im Sommer, sondern während mindestens zehn Monaten im Jahr für Freizeit-, Sport- und Kulturaktivitäten genutzt werden können.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Modernisierung einer rund 12.000 Quadratmeter großen Strandfläche. Der Sand soll ausgebaut und erneuert, die Erholungsbereiche neu gestaltet und der Strand mit Sonnenschirmen, Umkleidekabinen und entsprechendem Mobiliar ausgestattet werden. Geplant sind außerdem ein kleiner Platz mit Aussichtsplattform und Sitzstufen sowie die Erweiterung und Sanierung von rund 3000 Quadratmetern Spazierwegen. Die bisherige Schotterverbindung zwischen dem Ufer und der Insel im See soll durch eine 13 Meter lange Fußgängerbrücke ersetzt werden, unter der auch kleinere Boote hindurchfahren können.

Für Sport- und Freizeitaktivitäten sind zwei multifunktionale Sportplätze, zwei Kinderspielplätze sowie eine dauerhafte Bühne für kulturelle Veranstaltungen vorgesehen. Am Westufer sollen Picknickbereiche mit vier überdachten Pavillons, Tischen und Grillmöglichkeiten entstehen. Hinzu kommen eigens eingerichtete Angelstege, zusätzliche Erholungsflächen und ein Bereich für Besucher mit Haustieren. Ein neuer Radweg rund um den See soll zudem an die bestehende Fahrradroute entlang der Kreisstraße DJ 708C, die sogenannte Weinstraße, angeschlossen werden. Die Investition umfasst auch den Ausbau der Wasser- und Abwassernetze, die Installation von rund 200 LED-Leuchten, öffentliche Toiletten sowie neun Erholungsbereiche mit kostenlosem WLAN und Lademöglichkeiten für Mobilgeräte. Sämtliche Anlagen sollen auch für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität zugänglich sein.

Mit dem Ausbau der touristischen Infrastruktur erhoffen sich die Verantwortlichen auch positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft. Eine längere Tourismussaison könnte insbesondere Beherbergungsbetrieben, Gaststätten und dem örtlichen Handel zugutekommen.