Momentaufnahmen, wie jeder andere sie auch festhalten könnte

Von: Klaus Philippi

Hermannstadt – Wirtschaftswissenschaftler István Magdó aus dem Kreis Kronstadt/Brașov, einer von fünf Vizepräsidenten des Weltverbands Ungarischer Fotografen (MFVSz), beherrscht zwar auch das Rumänische, zog es Sonntag, am 8. November, in der reformierten Kirche von Hermannstadt/Sibiu aber vor, sich als Vortragender über die noch bis Monatsende an Ort und Stelle ausgestellten Kamera-Arbeiten auf die ungarische Sprache zu beschränken. Und gewissermaßen war man zu Gottesdienst-Schluss auch unter sich, obwohl die überpünktlich gefeierte Vernissage der vom MFVSz ausgezeichneten Fotos auf dem Programm des urbanen wie reichhaltigen „Ars-Hungarica“-Festivals über eine Dauer von zehn Tagen stand. Wer kein Ungarisch verstand, dürfte sich als Gast zunächst bestimmt vernachlässigt vorgekommen sein; freundlicherweise hingegen hatte István Magdó es nicht auf eine längere Ansprache als nötig abgesehen, und als zu guter Letzt das Orgelnachspiel auf den von Stadtpfarrer Sándor Varró geleiteten Gottesdienst ertönte, konnten alle Anwesenden wortlos frei die vielen farbigen und schwarzweißen Fotos der Reihe nach einzeln bestaunen. Eines davon zeigt Dichter und Revolutionär Sándor Petöfi in einem herrlich überraschenden Augenblick, den sein Autor entsprechend geschickt zu verwerten wusste, und natürlich findet sich unter den Hochglanz-Exponaten auch eine Aufnahme vom Schloss des Hunaydi-Adelsgeschlechts. Klar ist längst nicht alles Ausgestellte magyarisch inspiriert, doch am Foto bei-spielsweise des mittelalterlichen Durchgangs von der Fleischergasse/Str. Mitropoliei zur Brukenthalgasse/Str. Xenopol gleich neben der reformierten Kirche und ihrem Pfarrhof, das mit einem Preis des MFVSz gekürt wurde, zeigt sich unschwer, dass Ungarn sich noch immer als Kulturnation bis über seine eigenen Staatsgrenzen im 21. Jahrhundert hinaus versteht. Wer Montag, Mittwoch oder Freitag zwischen 8 und 14 Uhr an der Pforte des reformierten Pfarramts klingelt und um Eintritt in die Kirche zur Foto-Ausstellung bittet, wird gern eingelassen. Auch während der Bürozeiten von 12 bis 18 Uhr am Dienstag sowie Donnerstag ist es möglich, und im jedem anderen Fall lassen Termine sich telefonisch vereinbaren (0269-211177).