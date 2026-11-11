Mord im Krankenhaus? Vier Ärzte unter Anklage

Bukarest (ADZ) – Vier Ärzte der Intensivstation und zwei Krankenschwestern des hauptstädtischen Krankenhauses Sf. Pantelimon müssen sich wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung von mehreren Patienten vor Gericht verantworten. Sie sollen bei kranken Menschen, denen sie keine Überlebenschancen mehr einräumten, die Dosis lebenswichtiger Medikamente – vor allem Noradrenalin – gezielt reduziert und damit ihren Tod beschleunigt haben.



Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurde diese Praxis über mehrere Jahre angewandt. Vier Patienten starben infolge der Eingriffe im Zeitraum Mai 2023 bis April 2024. Bei einem fünften wurde ein entsprechender Versuch unternommen, bei einem sechsten gab es dazu Anweisungen. In beiden Fällen blieb es beim Versuch. Um ihr Vorgehen zu vertuschen, sollen die Ärzte nach Ansicht der Anklage falsche Angaben über die verabreichten Medikamente in die Patientenakten eingetragen haben. Die Vorwürfe lauten neben Mord und versuchtem Mord auch auf Falschaussage und Urkundenfälschung.