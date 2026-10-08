Mykonos-Affäre hallt im Parlament nach

Bukarest (ADZ) – Die USR wirft der sozialdemokratischen Abgeordneten Natalia Intotero wiederholte Verstöße gegen die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses vor. Sie habe sich geweigert, über einen Antrag von USR und PNL zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses abstimmen zu lassen, erklärte die Partei. Untersuchen sollte die Enquete-Kommission private Luxusreisen nach Mykonos, an denen unter anderem der Verfassungsrichter Cristian Deliorga, ein Gerichtspräsident aus Konstanza, der Chef der Industrie- und Handelskammer, ein wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilter Geschäftsmann, sowie der frühere PSD-Arbeitsminister Florin Manole teilgenommen haben. Weiteres Thema seien Charter-Flüge, die vom Pleite-Konzern Nordis bezahlt wurden, und an denen hochrangige PSD-Politiker teilnahmen. „Niemand hat das Recht, den Abgeordneten ihre Stimme zu nehmen“, erklärte die USR. Die Ablehnung des Antrags habe gegen die Geschäftsordnung verstoßen.



USR und PNL hatten bereits am 14. September die Einsetzung des Untersuchungsausschusses „Mykonos-Nordis“ beantragt, doch der Vorstand der Kammer lehnte den Antrag ab.