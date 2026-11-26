Bukarest (ADZ) – 19 Abgeordnete und Senatoren der PNL fordern in einer gemeinsamen Erklärung, die Sanktionen gegen vier Parteikollegen aufzuheben. Zugleich werfen sie Parteichef Ilie Bolojan Machtmissbrauch und Erpressung vor und kritisieren seinen Führungsstil. Die Parteiführung hatte vier prominente Senatoren bestraft, weil sie wiederholt gegen Beschlüsse der eigenen Fraktion gestimmt hatten. Nicoleta Pauliuc und Monica Anisie wurden aus der Senatsfraktion ausgeschlossen. Mihail Veștea und Sorin Cîmpeanu verloren ihre Führungsämter in Fachausschüssen des Senats. Pauliuc erklärte auf Facebook, sie und Anisie seien auf Betreiben Bolojans ausgeschlossen worden. Als offiziellen Grund nannte die Parteiführung, dass beide ihre Klagen vor Gericht nicht zurückgezogen hätten. Sie warf Bolojan vor, die „Hinrichtungen mit zwei Frauen begonnen zu haben“ und sich entschieden habe, „der Buhmann im Zimmer zu sein“. Nach Ansicht von Anisie seien die beiden Senatorinnen von Bolojan ausgeschlossen worden, weil er „keine Widerrede akzeptiere, vor allem dann, wenn man ihm sagt, er liege falsch.



Auf der anderen Seite verteidigte der stellvertretende PNL-Vorsitzende Alexandru Muraru die einstimmig gefällte Entscheidung des Vorstands vor dem Hintergrund mangelhafter Fraktionsdisziplin der vier Senatoren. Ihr Ausschluss sei „notwendig, legitim und selbstverständlich“, erklärte er. Die PNL könne keine Vertreter haben, die systematisch im Interesse der Sozialdemokraten stimmten. „Die Opposition ist nicht verhandelbar, und politische Loyalität ist keine freiwillige Angelegenheit“, sagte Muraru. Man könne nicht auf dem Papier ein liberaler Abgeordneter sein und im Parlament mit seinen Stimmen die PSD unterstützen. Auch der Bukarester Oberbürgermeister Ciprian Ciucu, ein enger Vertrauter Bolojans, warf den vier Senatoren systematischen Verrat an der Partei vor.