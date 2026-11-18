Bukarest (ADZ) – Die NATO behält die Sicherheitslage im Schwarzen Meer aufmerksamer im Auge. Konkrete Beschlüsse über zusätzliche Beiträge der Bündnispartner für mehr Kapazitäten gibt es bislang jedoch nicht, sagte Außenminister Dan Neculăescu in Brüssel nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Neculăescu zufolge setze sich Rumänien weiter dafür ein, dass das Schwarze Meer auf der NATO-Agenda bleibt und die Verbündeten weiterhin militärische Fähigkeiten bereitstellen, um den Sicherheitsbedrohungen in der Region besser begegnen zu können. Bei seinen zweitägigen Gesprächen mit Vertretern der NATO und der EU habe er die strategische Bedeutung der Region, den Bedarf an zusätzlichen Fähigkeiten und die Maßnahmen Rumäniens zur Bewältigung der Sicherheitslage angesprochen. Verpflichtungen und Versprechen von den Alliierten gebe es zwar, doch Entscheidungen müssten auch in den Hauptstädten der jeweiligen Mitgliedstaaten getroffen werden. Daher könne Rumänien nicht abschätzen, wann mit Ergebnissen zu rechnen sei, so der Außenminister.