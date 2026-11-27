Von: Andreea Oance

Die Kultstätte ist vor allem wegen ihrer beiden monumentalen Steinstatuen, die im Zentrum der Anlage stehen, bekannt: der „Stier“ und die „Große Mutter“ – Gottheiten, die für Kraft und Fruchtbarkeit standen und denen die damalige Gemeinschaft Opfergaben darbrachte. Foto: Nationalmuseum des Banats

Temeswar – Das neolithische Heiligtum von Paratz/Parța im Kreis Temesch/Timiș ist seit Samstag, dem 21. November, dauerhaft für Besucher zugänglich. Die mehr als 7000 Jahre alte Kultstätte, die als einzigartig in Europa gilt und älter ist als die ägyptischen Pyramiden, kann nun ohne vorherige Anmeldung besichtigt werden. Verwaltet wird die Anlage vom Nationalmuseum des Banats.

Die neue Regelung tritt drei Jahre nach der vollständigen Rekonstruktion des Heiligtums in Kraft. Diese wurde im Rahmen eines Projekts der Kreisverwaltung durchgeführt. Bislang war ein Besuch ohne vorherige Reservierung nicht möglich.

Nach Angaben des Nationalmuseums des Banats ist die Anlage an fünf Tagen pro Woche geöffnet, das Programm lautet: Mittwoch bis Freitag, 11 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag, 14 bis 20 Uhr. Am Montag und Dienstag ist die Einrichtung geschlossen.

International bekannt ist die Kultstätte vor allem wegen ihrer beiden monumentalen Steinstatuen, die im Zentrum der Anlage stehen. Sie stellen den „Stier“ und die „Große Mutter“ dar – Gottheiten, die für Kraft und Fruchtbarkeit standen und denen die damalige Gemeinschaft Opfergaben darbrachte.

Bei archäologischen Ausgrabungen wurden unter anderem Gefäße entdeckt, die vermutlich bei rituellen Räucherungen verwendet wurden. Auch die Spuren eines Webstuhls kamen im Inneren des Tempels zum Vorschein. Die Menschen am Ufer der Temesch nutzten vor mehr als sieben Jahrtausenden Lehm sowohl zum Bau ihrer Häuser als auch zur Herstellung von Vorratsgefäßen und Figuren für den Altar.

Die Forschungen in der Gegend geben auch Einblick in den Alltag der neolithischen Gemeinschaften. Die Bewohner sammelten Waldfrüchte, Kornelkirschen und Wildpflanzen, bauten aber auch bereits domestizierte Pflanzen an. Aus Getreide stellten sie zudem Bier her.

In der Landwirtschaft und Tierhaltung spielten zunächst Schafe und Ziegen eine wichtige Rolle, später kamen Rinder hinzu. Die Siedlungen bestanden aus komfortablen Häusern aus Holz und Lehm und ähnelten damit in mancher Hinsicht den Banater Dörfern vor rund 200 Jahren.

Die Siedlung liegt etwa 15 Kilometer südlich von Temeswar. Das rechteckige Kultgebäude ist 11,6 Meter lang und sechs Meter breit und besteht aus zwei Räumen. Neben Opfergaben, Tieropfern und verbrannten Weizenkörnern erfüllte das Heiligtum offenbar auch eine astronomische Funktion.

Wie die Forscher feststellten, fiel nur zur Frühlingstagundnachtgleiche Sonnenlicht durch eine Öffnung in der Wand und beleuchtete direkt den Stierkopf der monumentalen Statue. Auf diese Weise wurde offenbar der Beginn der Jahreszeit markiert, in der die Natur zu neuem Leben erwacht.

Die Kultstätte wurde bis gegen Ende des sechsten Jahrtausends vor Christus genutzt. Danach wurde die Siedlung vollständig zerstört – vermutlich im Zusammenhang mit der Ankunft von Gemeinschaften, die der Phase C der Vinca-Kultur zugeordnet werden.