Neue App für Bewohnerparkplätze in der Klärungsphase

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Über die am Montag, dem 9. November, gestartete App „Parcări reședință“ können Kronstädter ihre Angaben zu den zugewiesenen Bewohnerparkplätzen aktualisieren und freie Stellplätze in bestimmten Stadtgebieten einsehen. Die Stadtverwaltung sammelt derzeit Rückmeldungen und prüft Fragen zur Nutzung der Anwendung. Nutzer berichten von Fehlermeldungen beim Hochladen der erforderlichen Dokumente. Die Stadt empfiehlt, die Unterlagen vollständig und entsprechend den Vorgaben einzureichen. So muss etwa ein Nutzungsvertrag für ein Fahrzeug notariell beglaubigt sein. Grundsätzlich gilt: Pro Fahrzeug wird nur ein Parkplatz vergeben, außerdem muss das Auto in Kronstadt zugelassen sein. Die Aktualisierung läuft bis zum 19. Dezember und betrifft nur Personen, deren Unterlagen noch nicht vollständig sind. Ein Anleitungshandbuch steht auf der Webseite der Stadt bereit.