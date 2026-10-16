Neue Ausstellung bei INSPIRATIO

Von: Elise Wilk

Kronstadt – Kunstliebhaber werden am heutigen Freitag, dem 16. Oktober, um 18 Uhr zur Vernissage von „BALAUR“ (deutsch: Drache), der ersten Einzelausstellung der Künstlerin Raluca Țincă, einzuladen. Die Veranstaltung findet in der Kunstgalerie INSPIRATIO auf dem Honterushof Nr. 9 statt.

„21 Keramikmasken mit ausdrucksstarken Formen und Wandteppiche aus Filzwolle entwerfen ein Universum, in dem die Erinnerung an die rumänische Folklore auf zeitgenössische Sensibilität trifft. Zwischen Verspieltheit und Sakralität offenbart die Maske das, was wir verbergen, und der Drache verleiht einer inneren Kraft Gestalt, die aufwühlt, befreit und verwandelt. Dadurch entsteht ein immersiver Dialog zwischen Alt und Neu“, geben die Organisatoren bekannt.



Am Abend der Vernissage bietet die Künstlerin ein interaktives Erlebnis mit Überraschungen, die ganz im Sinne der Ausstellung vorbereitet wurden. Die Besucher werden die Welt von Raluca Țincă erkunden und folkloristische Motive entdecken, die neu interpretiert wurden.



Raluca Țincă ist eine multidisziplinäre Künstlerin aus Kronstadt, deren kreative Welt aus den Fäden der Poesie, der Keramik und der Wolle gewoben ist – drei Elemente, die in ihren Händen eine einzige Sprache sprechen.



Die Ausstellung kann bis zum 20. November täglich zwischen 10 und 19 Uhr besucht werden.

