Neue Auswahlrunde für IPS-Bundestagsstipendium gestartet

Von: Nina May

Bukarest – Unter der Leitung der Abgeordneten Dr. Agnes Conrad hat eine deutsche Delegation diese Woche Bukarest besucht, um die Kandidaten für das jährlich vergebene „Internationale Parlaments-Stipendium“ (IPS) des Deutschen Bundestags auszuwählen. Im Rahmen des IPS erhalten 120 Stipendiaten aus 50 Ländern von Anfang März bis Ende Juli 2027 die Chance, das parlamentarische System Deutschlands innerhalb eines vom Deutschen Bundestag finanzierten Stipendiums kennenzulernen.

Ziel des Programms ist, demokratische Entscheidungsprozesse hautnah mitzuerleben. Die Stipendiaten begleiten in dieser Zeit einen Bundestagsabgeordneten und arbeiten in dessen Büro. Darüberhi-naus gibt es die Möglichkeit, an Lehrveranstaltungen an Berliner Universitäten teilzunehmen. Die Kosten für Reise, Unterkunft, Versicherungen und das monatliche Stipendium trägt der Bundestag. Schirmfrau des IPS-Stipendiums ist die aktuelle Präsidentin des Deutschen Bundestags, Julia Klöckner.

Auf einem Empfang in der Residenz der deutschen Botschafterin Angela Ganninger stellten Conrad und der ehemalige Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert ihre Erfahrungen und die Entwicklung des vor 40 Jahren begonnenen Programms vor Alumni, rumänischen Parlamentariern und Gästen vor. Conrad, die bisher Stipendiaten aus Argentinien, Indonesien, Kasachstan und Bulgarien gehostet hatte, unterstrich das gegenseitige Lernen: Oft hätten sie die Fragen der Stipendiaten dazu gebracht, das „bisher Selbstverständliche“ zu hinterfragen. Aus einem Praktikum würde schnell eine persönliche Erfahrung und aus Kollegen Freunde, betonte sie.

Lammert erklärte, das Programm sei in den 1980er Jahren als „limitierte Ausgabe“ mit den USA und Frankreich entstanden und sollte einen Beitrag leisten, die persönlichen Verbindungen in den bilateralen Beziehungen mit der BRD zu fördern. Daraus erwuchs später die Idee, diese Erfahrung auch jungen Leuten aus Mittel- und Südosteuropa anzubieten. Schnell wurde eine Erfolgsgeschichte daraus: Für Osteuropa bot dieser Einblick auch Hilfe für die demokratische Transformation. Heute kann das Programm auf 40 Jahre zurückblicken und umfasst 50 Länder. Rund 3500 junge Leute haben teilgenommen – das sei weltweit einzigartig, betont Lammert. Er könne aus eigener Erfahrung unterstreichen, dass „eine der regelmäßigen Konsequenzen des Programms“ ein bleibender persönlicher Kontakt zwischen den Abgeordneten und ihren Schützlingen sei.

An einer Teilnahme am Programm Interessierte können sich auf www.bundestag.de/ips informieren. Außerdem ist das Programm Gegenstand des Interviews der Woche der ADZ am kommenden Mittwoch, in dem ein ehemaliger Teilnehmer von seinen Erfahrungen und anschließenden beruflichen Chancen berichtet.