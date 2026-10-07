Neue Brücke über die Theiß geht in Betrieb

Von: Arthur Glaser

Marmaroschsiget – Ein neues Kapitel für den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Rumänien und der Ukraine beginnt in dieser Woche im Kreis Maramuresch/Maramureș: Am Donnerstag, dem 8. Oktober, werden die neue Brücke über die Theiß (Tisa) und der internationale Grenzübergang Marmaroschsiget/Sighetu Marmației – Bila Zerkwa offiziell in Betrieb genommen. Das mehr als 50 Millionen Euro teure Infrastrukturprojekt gehört zu den bedeutendsten Vorhaben dieser Art, die Rumänien in den vergangenen Jahren umgesetzt hat.



Die neue Verbindung soll Marmaroschsiget auf rumänischer Seite mit Bila Zerkwa in der Ukraine verbinden und damit die grenz-überschreitende Infrastruktur in dieser Region deutlich erweitern. Herzstück des Projekts ist die neue Brücke über die Theiß, deren Tragkonstruktion auf insgesamt acht Pfeilern ruht.



Die Umsetzung des Projekts begann im März 2023. Damals wurden im Gebiet Teplița bei Marmaroschsiget die ersten Probebohrungen für die späteren Brückenpfeiler durchgeführt. Nach Abschluss der ersten Planungsphase wurde im Juni desselben Jahres offiziell der Baubeginn angeordnet.



Im November 2023 begann schließlich die Errichtung der Tragkonstruktion. Schritt für Schritt nahm die neue Verbindung über die Theiß Gestalt an. Nun, rund dreieinhalb Jahre nach Beginn der ersten Arbeiten, steht die Inbetriebnahme unmittelbar bevor.



Das gesamte Investitionsvorhaben hat einen Wert von mehr als 50 Millionen Euro. Ein Teil der Finanzierung stammt aus europäischen Fördermitteln. Dafür wurden 90,66 Millionen Lei bereitgestellt.



Den darüberhinausgehenden Finanzierungsbedarf für den gesamten Grenzkomplex und die dazugehörigen Zufahrtsstraßen übernahm der rumänische Staat im Rahmen einer Kofinanzierung. Nach den vorliegenden Angaben wurden dabei auch nicht förderfähige Kosten sowie spätere, inflationsbedingte Kostenanpassungen übernommen.



Allein der Vertrag für die eigentliche Ausführung der Brücken-Tragkonstruktion belief sich letztlich auf rund 161 Millionen Lei, umgerechnet etwa 32 Millionen Euro.



Für die Bauausführung war ein Konsortium aus der in Arad ansässigen Tehnodomus SA und dem Architekturbüro Costin & Vlad Birou de Arhitectură SRL aus Klausenburg/Cluj-Napoca verantwortlich. Letzteres war insbesondere für den Bereich der Planung zuständig.