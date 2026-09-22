Neue Chancen für die berufliche Bildung im Kreis Sathmar

Von: Arthur Glaser

Sathmar – Die berufliche Bildung im Kreis Sathmar/Satu Mare soll moderner und praxisnäher werden. Einen konkreten Beitrag dazu leistet das neue grenzüberschreitende Projekt „ProfiSchoolUp“, das gemeinsam von rumänischen und ukrainischen Partnern umgesetzt wird.



Offiziell gestartet wurde das Projekt am 10. September in Iwano-Frankiwsk. Ziel ist es, die Qualität der beruflichen Ausbildung zu verbessern und Schülerinnen und Schüler besser auf den Arbeitsmarkt sowie auf weiterführende Bildungswege vorzubereiten. Beteiligt sind Partner aus Iwano-Frankiwsk, Sathmar und Marmaroschsiget/Sighetu Marmației.



Auch der Kreis Sathmar profitiert unmittelbar von dem Vorhaben. Die Gesellschaft für interkommunale Entwicklung des Kreises Sathmar verfügt im Rahmen des Projekts über ein Budget von rund 139.450 Euro. Ein erheblicher Teil davon fließt in die Ausstattung moderner Ausbildungswerkstätten.



So soll am Technologischen Lyzeum „Simion Bărnuțiu“ in Großkarol/Carei eine Werkstatt für die Installation von Photovoltaikanlagen eingerichtet werden.



In Trestenburg/Tășnad ist die Ausstattung einer Tischlerwerkstatt am dortigen Technologischen Lyzeum vorgesehen. Damit sollen Jugendliche praktische Kenntnisse erwerben, die unmittelbar an den Anforderungen des Arbeitsmarktes orientiert sind.



Neben Investitionen in die Infrastruktur setzt „ProfiSchoolUp“ auch auf den Austausch zwischen den Bildungseinrichtungen. Geplant sind zwei grenzüberschreitende Workshops, eine gemeinsame Veranstaltung für 48 Schülerinnen und Schüler sowie interaktive Online-Sitzungen mit den Projektpartnern aus Rumänien und der Ukraine.



Das Gesamtbudget des Projekts beträgt 438.244,28 Euro, davon stammen 394.419,85 Euro aus EU-Fördermitteln. Die Laufzeit reicht vom 28. Juli 2026 bis zum 27. Oktober 2027.



Für den Kreis Sathmar hat das Projekt auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Unternehmen benötigen zunehmend gut ausgebildete Fachkräfte mit praktischen Kompetenzen.