Von: Johannes Becker, Partner EU-Grants

EU-Förderprogramme für Unternehmensinvestitionen in Rumänien werden in Zukunft wahrscheinlich immer öfter über rumänische Bankinstitute abgewickelt werden. Aktuell entscheiden noch die Förderstellen der rumänischen Behörden, wessen Förderantrag genehmigt wird. Ein Antragsteller arbeitet die benötigen Unterlagen aus, reicht sie bei der Förderstelle ein, wartet auf die Entscheidung und setzt nach Genehmigung das Projekt Schritt für Schritt um. Beim Erreichen gewisser Meilensteine erhält er jeweils einen Teilbetrag der Förderung ausbezahlt. Die Vorfinanzierung der Investition obliegt nur ihm.



In Zukunft soll die Abwicklung geförderter Projekte nach den Vorstellungen der Europäischen Kommission neu strukturiert werden: Der Antragsteller bereitet einen Businessplan vor und sucht bei einer Bank um einen Kredit an. Wird der Kredit bewilligt, erhält er einen deutlich zinsvergünstigten Kredit von der Bank. Der Differenzbetrag der Zinsen und eine Kreditgarantie werden mit EU-Geldern abgedeckt. Nach Umsetzung der Investition und Erfüllung der Bedingungen des Finanzierungsvertrags durch das Projekt wird dem Investor ein Teil der verbleibenden Kreditsumme erlassen, was einer Investitionsförderung gleichkommen soll.



Ab der EU-Förderperiode 2028-2034 könnte dieses Modell auch in Rumänien zum Standard der Investitionsförderungen für Unternehmen werden.



Die ersten beiden Förderprogramme, die testweise dieser Logik folgen, werden derzeit von der erst Ende 2023 gegründeten rumänischen Investitions- und Entwicklungsbank (Banca de Investiții și Dezvoltare – „BID“) vorbereitet. Beide Programme kombinieren die zinsvergünstigten Kredite mit einem teilweisen Erlass des Kreditbetrags. Für 70 Prozent der Kreditsumme fallen keine Zinsen an, die verbleibenden 30 Prozent werden zu marktüblichen Konditionen finanziert. Bei vertragsgemäßer Durchführung der Investition kann ein Teil des Kredits nach Projektabschluss als Förderung erlassen werden.



Regionaler Beteiligungsfonds



Der Regionale Beteiligungsfonds der BID richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die in den rumänischen Regionen Nordost, Südost und Bukarest-Ilfov investieren wollen. Ziel des Programms ist die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU durch Investitionen in neue Produktionskapazitäten, moderne Technologien und nachhaltigere Produktionsverfahren. Finanzier- und förderbar sind Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte.



Die Kreditfinanzierung wird für bis zu 84 Monate gewährt. Das kreditfähige Investitionsvolumen beträgt maximal fünf Millionen Euro je Begünstigtem und Projekt. Bei fristgerechter und vertragskonformer Fertigstellung der Investition können 40 Prozent des zinsbefreiten Kreditanteils erlassen werden. Anträge können voraussichtlich ab Anfang 2027 gestellt werden.



Beteiligungsfonds zur Förderung strategischer Technologien



Förderbar sind KMU und Großunternehmen in sechs rumänischen Kreisen: Hunedoara, Dolj, Gorj, Galați, Prahova und Mureș. Wesentlich ist hier der Innovationsgrad eines Projekts: Zugelassen sind nur Projekte, welche die STEP-Kriterien (Strategic Technologies for Europe Platform) erfüllen. Darunter fallen ausschließlich die folgenden Bereiche:



• digitale Technologien und Deep-Tech-Innovationen, beispielsweise künstliche Intelligenz und Mikroelektronik;

• saubere und ressourceneffiziente Technologien, einschließlich Recycling;

• Biotechnologie und kritische Arzneimittel;

• Verteidigungstechnologie;

• Dienstleistungen, die unmittelbar mit diesen Technologiebereichen verbunden sind.

Förderfähige Projekte müssen entweder innovative, neuartige Spitzentechnologien mit erheblichem wirtschaftlichem Potenzial auf den europäischen Binnenmarkt bringen, oder strategische Abhängigkeiten der EU verringern, beispielsweise bei Halbleitern, Batterien oder kritischen Rohstoffen.



Auch bei diesem Programm werden 70 Prozent der Kreditsumme zinsfrei und 30 Prozent durch Banken zu marktüblichen Konditionen bereitgestellt. KMU können Finanzierungen von 300.000 bis 10 Mio. Euro erhalten, Großunternehmen von 1,5 bis 50 Mio. Euro. Bis zu 50 Prozent des gesamten Kreditbetrags können erlassen werden, sofern die Investition innerhalb einer vorab festgelegten Frist abgeschlossen wird und die STEP-Anforderungen nachweislich erfüllt sind.



Dieses Programm wird derzeit noch von BID und der rumänischen Regierung vorbereitet, daher könnte sich ein Teil der Konditionen ändern. Anträge können voraussichtlich ab Sommer 2027 eingereicht werden.



Fazit



Die beiden von BID angekündigten Programme sind ein erster Versuch, die von der Europäischen Kommission angestrebte neue Struktur der Investitionsförderungen auf Rumänien zu übertragen. Das Ziel ist die Vereinfachung der Abläufe für die Investoren, aber auch eine stärkere Einbeziehung der privatwirtschaftlichen Kapitalmärkte in die Abwicklung EU-geförderter Investitionsprojekte.

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