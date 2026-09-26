Neue Parkplätze für das Hotel Dacia

Von: Gabriela Rist

Sathmar – Das ehemalige Dacia-Hotel in Sathmar/Satu Mare soll im Zuge seiner Renovierung auch über einen eigenen Parkplatz verfügen. Neben der Ruha-István-Passage sollen auf einem 741 Quadratmeter großen Privatgrundstück insge-samt siebzehn Stellplätze entstehen. Der Stadtrat von Sathmar genehmigte den dafür erforderlichen städtebaulichen Plan bei seiner Sitzung am Donnerstag.



Der geplante Parkplatz befindet sich hinter dem ehemaligen Dacia-Hotel, neben der Ruha-István-Passage, auf dem Grundstück Jean Calvin-Platz 7. Aus den auf der Website des Sathmarer Rathauses veröffentlichten Unterlagen geht hervor, dass die Fläche ausschließlich dem Parkplatzbedarf des renovierten Hotels dienen soll. Damit soll auch der derzeit teilweise ungeordnete ruhende Verkehr in der Umgebung entlastet werden. Mit der Wiedereröffnung des Hotels dürfte der Bedarf an Parkplätzen zusätzlich steigen.



Auf dem Grundstück stehen derzeit ein 1904 errichtetes eingeschossiges Wohnhaus sowie ein Nebengebäude. Beide Gebäude sollen abgerissen werden.



Laut Planern befinden sie sich in einem schlechten Zustand und besitzen weder aus architektonischer noch aus historischer Sicht einen besonderen Wert. Auch ein Teil des bestehenden Zauns wird entfernt.



Auf der frei werdenden Fläche sind insgesamt siebzehn Stellplätze vorgesehen. Davon sind dreizehn für Pkw und zwei für Kleinbusse bestimmt. Zwei weitere Stellplätze werden für Menschen mit Behinderungen reserviert. Außerdem sollen Abstellmöglichkeiten für sechs Fahrräder geschaffen werden.



Für die Anlage des Parkplatzes wird das Gelände an das Niveau der Ruha-István-Passage angepasst. Dadurch können Fahrzeuge ohne Rampe auf das Grundstück fahren. Die Ein- und Ausfahrt soll durch eine automatische Schranke geregelt werden. Mehr als 30 Prozent der Fläche sollen als Grünfläche erhalten bleiben, außerdem wird der bereits vorhandene große Baum auf dem Grundstück geschützt. Die Stellplätze sollen mit einer wasserdurchlässigen, begrünten Befestigung ausgestattet werden. Zusätzlich sind ein neuer Zaun und eine Außenbeleuchtung vorgesehen.



Im Zuge des Projekts soll auch der Autoverkehr in der Ruha-István-Passage neu geregelt werden. An ihrem Ende zum Jean-Calvin-Platz soll eine versenkbare Polleranlage die Zufahrt beschränken. Die Passage soll weiterhin von Hotelgästen und -mitarbeitern, Personen mit einem Ziel bei der Staatsanwaltschaft sowie von Besuchern des angrenzenden Schulhofs und Lieferfahrzeugen genutzt werden können. Auch Einsatzfahrzeugen soll die Zufahrt jederzeit möglich bleiben.



Mit der neuen Regelung soll zugleich das derzeit häufig ungeordnete Parken in der Passage unterbunden werden. Nach der Genehmigung des städtebaulichen Plans muss der Investor nun die technische Dokumentation für die Beantragung der Baugenehmigung ausarbeiten.

