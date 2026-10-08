Neue Schrägseilbrücke in Arad muss wieder repariert werden

Von: Astrid Weisz

Arad – Nur neun Monate nach ihrer Freigabe für den Verkehr muss die neue Schrägseilbrücke über die Marosch in Arad repariert werden. Betroffen sind die Gehwege und der Fahrradstreifen, auf denen sich der verwendete Tartanbelag bereits nach wenigen Monaten gelöst und verformt hat. Die Brücke war am 24. Dezember 2025 eröffnet worden und kostete rund 165 Millionen Lei. Sie verbindet Neuarad mit dem Stadtzentrum.



Auf einer Seite der Brücke wurden Gehweg und Radstreifen inzwischen mit Metallgittern abgesperrt. Arbeiter entfernen zunächst die beschädigten Teile des Belags. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiterhin auf der anderen Seite überqueren; der Autoverkehr ist von den Arbeiten nicht betroffen.



Eine endgültige technische Lösung für die Erneuerung der Flächen steht laut Stadtverwaltung noch nicht fest.



Die Reparaturen sollen vollständig vom Bauunternehmen getragen werden. Die Stadt Arad hat dafür eine Gewährleistung von rund 20 Millionen Lei einbehalten. Der Tartanbelag war ursprünglich anstelle von Asphalt gewählt worden, um das Gewicht auf der Konstruktion zu verringern. Bereits vor der Eröffnung waren Verformungen an der Brücke festgestellt worden.