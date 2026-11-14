Neue Schulleitung am Lenau-Lyzeum

Temeswar – Das deutsche Nikolaus-Lenau-Lyzeum in Temeswar/Timișoara wird eine neue Schulleitung bekommen. Biologielehrerin Alina Medelean soll als neue Direktorin der traditionsreichen Bildungseinrichtung vorstehen. Die beiden stellvertretenden Schulleiterstellen übernehmen Grundschullehrerin Gabriela Sorca und Mathematiklehrer Luca Lobonț. Die Neubesetzung erfolgt nach dem Rücktritt der bisherigen Schulleitung, der vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen innerhalb der Schulgemeinschaft angekündigt worden war.

Wie die ADZ bereits berichtete, hatten Schulleiter Daniel Urlea sowie seine beiden Stellvertreter Monica Molin und Adrian Cosma vorige Woche ihre Rücktritte eingereicht. Diese sollen am Montag wirksam werden (die ADZ berichtete).

Die Übernahme der Schulleitung am Nikolaus-Lenau-Lyzeum bringt erhebliche Verantwortung mit sich. Neben der Organisation des Schulalltags gilt es, den unterschiedlichen Erwartungen von Lehrkräften, Eltern und Schülern gerecht zu werden. Dass die Besetzung der Führungspositionen keine einfache Aufgabe ist, zeigte sich bereits beim diesjährigen Auswahlverfahren: Für die Leitung der traditionsreichen deutschen Schule fand sich kein einziger Bewerber. Daher werden die entsprechenden Stellen weiterhin auf kommissarischer Basis besetzt.

Auf das neu ernannte Führungsteam um Alina Medelean kommen nun mehrere Herausforderungen zu. Neben der Sicherstellung eines reibungslosen Schulbetriebs dürfte die Beruhigung der zuletzt angespannten Situation innerhalb der Schulgemeinschaft zu den vordringlichen Aufgaben gehören.