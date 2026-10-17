Neue Spazier- und Radwege im Jagdwald

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Der Temeswarer Jagdwald/Pădurea Verde soll für Spaziergänger, Radfahrer und Naturliebhaber attraktiver gestaltet werden. Die Stadtverwaltung plant die Einrichtung neuer Spazier- und Radwege, kleiner Brücken über den Behela-Bach, erhöhter Holzstege sowie mehrerer Erholungsbereiche. Die Investition wird auf rund 16,7 Millionen Lei ohne Mehrwertsteuer geschätzt. Der entsprechende Beschlussentwurf zur Genehmigung der Machbarkeitsstudie und der technisch-wirtschaftlichen Kennzahlen soll dem Stadtrat zur Abstimmung vorgelegt werden. Es ist bereits sechs Jahre her, seitdem der Jagdwald in die Verwaltung des Bürgermeisteramts Temeswar übergegangen ist.



„Wir möchten den Temeswarern mehr Möglichkeiten bieten, ihre Freizeit im Jagdwald zu verbringen, spazieren zu gehen, Rad zu fahren oder einfach die Natur zu genießen. Der Jagdwald bleibt jedoch ein Wald, wir verwandeln ihn nicht in einen Stadtpark. Sämtliche geplanten Einrichtungen sind so konzipiert, dass die Natur geschützt wird“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Ruben Lațcău.



Das Vorhaben sieht die Anlage von Fuß- und Radwegen vor, wobei auch bereits bestehende Waldpfade genutzt und entsprechend hergerichtet werden sollen. Entlang der Wege sind Sitzbänke, Tische, Schaukeln, Unterstände und Informationstafeln vorgesehen. Kleine Brücken über den Behela-Bach, Stege und erhöhte Wege sollen neue Möglichkeiten bieten, den Wald zu erkunden. Für sportlich aktive Besucher sind zudem spezielle Einrichtungen für Radfahrer geplant, darunter Rampen und ein sogenannter Pumptrack, ein wellenförmiger Rundkurs für Fahrräder.



Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen sämtliche Eingriffe an den besonderen Charakter des Waldgebiets angepasst werden. Im Mittelpunkt stehen der Schutz der Artenvielfalt und die Bewahrung der natürlichen Umgebung. Vorgesehen sind umweltfreundliche Baumaterialien, Nistkästen für Vögel sowie Informationstafeln über die heimische Tier- und Pflanzenwelt.



Bei der Umsetzung des Projekts arbeitet die Stadtverwaltung mit der staatlichen Forstverwaltung „Romsilva“ zusammen. Damit soll sichergestellt werden, dass die geplanten Maßnahmen den forstrechtlichen Bestimmungen entsprechen und der Waldbestand geschützt bleibt. Nach der Genehmigung der Machbarkeitsstudie und der technisch-wirtschaftlichen Kennzahlen durch den Temeswarer Stadtrat kann das Projekt in die eigentliche Planungsphase übergehen.