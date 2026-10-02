Neue Sportanlage wird eröffnet

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Die neue Sportanlage „Costică Rădulescu“ wird am Samstag, dem 3. Oktober, offiziell in Temeswar/Timișoara eröffnet. Die von der Stadtverwaltung über den städtischen Sportverein (SCM) betriebene Anlage in der Costică-Rădulescu-Straße Nr. 6 unweit des einstigen Păltinișanu-Stadions umfasst knapp 30.000 Quadratmeter. Zur Eröffnung ist von morgens bis abends ein umfangreiches Sport- und Unterhaltungsprogramm geplant.



Zum Komplex gehören ein Fußballplatz mit Flutlichtanlage und einer Tribüne mit 500 Plätzen sowie ein Multifunktionsfeld für Minifußball, Handball und Basketball. Hinzu kommen Umkleideräume, Verwaltungsräume, Parkplätze, Fußwege und Grünflächen. Das Multifunktionsfeld kann von der Bevölkerung kostenlos genutzt werden, sofern dort keine anderen Aktivitäten stattfinden. Reservierungen sind über die Plattform des Sport Club Municipal möglich. Der Fußballplatz steht vorrangig Sportvereinen für Trainings und offizielle Spiele zur Verfügung.



Das Eröffnungsprogramm beginnt um 10 Uhr mit Fußballturnieren für Nachwuchsspieler. Bis 19 Uhr werden zudem Vorführungen und Mitmachaktionen unter anderem in Schach, Fechten, Handball, Basketball, Fußball, Ringen und Gewichtheben angeboten. Ab 12 Uhr können Besucher einige Sportler von SCM USV, SCM Politehnica und Politehnica Timișoara treffen. Um 13 Uhr folgt eine Begegnung mit der Basketballmannschaft „Poli“. Um 17.45 Uhr tritt die Band „Revivals“ auf.



Den Abschluss bildet um 19 Uhr das „Spiel der Legenden“ zwischen Poli ’90 und UMT 2000. Damit wird zugleich an die Geschichte des Temeswarer Fußballs und an Trainer Costică Rădulescu erinnert, der beide Mannschaften trainierte und nach dem die neue Anlage benannt wurde.



Nach Angaben der Stadtverwaltung handelt es sich bereits um die zweite neue Sportanlage, die in diesem Jahr eröffnet wird. Anfang März war die Sportbasis „Vasile Deheleanu“ in Betrieb genommen worden. Die Anlage „Costică Rădulescu“ wurde über die Nationale Investitionsgesellschaft CNI mit Mitteln aus dem Staatshaushalt errichtet.