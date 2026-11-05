Neue Unterpräfekten in Sathmar vereidigt

Von: Arthur Glaser

Sathmar – Mihai-Radu Iancu und Vasile Bercea haben am Montag ihren Amtseid als neue Unterpräfekten des Kreises Sathmar/Satu Mare abgelegt. Die Vereidigung erfolgte im Rahmen einer Videokonferenz mit dem Innenministerium. Mihai-Radu Iancu wurde durch Regierungsbeschluss Nr. 934/2026 ernannt, Vasile Bercea durch Regierungsbeschluss Nr. 933/2026. Bei der Zeremonie waren unter anderem Vizepremierminister und Innenminister Marian Neacșu, Staatssekretär Adrian Petcu sowie Vertreter der Präfekturverwaltung anwesend.

In ihrem Amtseid verpflichteten sich die beiden neuen stellvertretenden Präfekten, die Verfassung und die Gesetze des Landes zu achten und nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohl der Einwohner des Kreises Sathmar zu handeln.