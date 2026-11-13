Neue Untersuchung zu Privatflügen

Bukarest (ADZ) – Die Abgeordnetenkammer hat eine neue Enquete-Kommission mit dem Namen „Mykonos-Nordis“ eingesetzt. Sie soll Privatflüge nach Mykonos und Nizza untersuchen, an denen Abgeordnete, Minister und Verfassungsrichter teilgenommen haben. Der Ausschuss soll klären, wer die Reisen organisierte, wer daran teilnahm und wer die Kosten für Flüge, Unterkunft, Verpflegung und weitere Ausgaben trug. Zudem soll er mögliche wirtschaftliche Interessen der Organisatoren, Geldgeber und Teilnehmer aufdecken.