Von: Elise Wilk

Kronstadt – Die Kronstädter Stadtverwaltung gab bekannt, dass seit Montag, dem 23. November, die Ampel am Fußgängerüberweg am Rossmarkt/Gh Barițiu in Betrieb sei, nachdem dieser um einige Meter näher an den Marktplatz verlegt worden war.Die Ampel wird über einen Fußgängerknopf gesteuert. Der alte Standort des Fußgängerüberwegs befand sich in der Nähe der Haltestelle bei der Geburtenklinik und der Überweg verband die Graft/Aleea După Ziduri mit dem Park im Innenhof der Fakultät für Forstwirtschaft, von wo aus man zum Waisenhausgässer Tor/ Poarta Șchei und anschließend zur Burgpromenade/„Aleea Tiberiu Brediceanu“ gelangte.