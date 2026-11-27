Von: Arthur Glaser

Trestenburg – Ein neuer kostenloser Online-Reiseführer bündelt touristische und praktische Informationen über den Kurort Trestenburg/Tășnad im Kreis Sathmar/Satu Mare. Das privat initiierte Portal Tasnad.info richtet sich sowohl an Urlauber als auch an Einheimische.

Die Website verzeichnet bereits 61 Unterkünfte – von Hotels und Pensionen bis zu Ferienhäuschen. Über Filter lassen sich Angebote unter anderem nach Unterkunftsart, Pool, Entfernung zum Thermalbad und Akzeptanz von Urlaubsgutscheinen auswählen. Anfragen werden direkt an die jeweiligen Anbieter weitergeleitet. Die Aufnahme ins Verzeichnis ist kostenlos.

Zum Angebot gehören außerdem Informationen über das Thermalbad mit Eintrittspreisen, Öffnungszeiten, Angaben zum Thermalwasser und einer Live-Kamera sowie zehn Ausflugsziele in der Umgebung, darunter Großkarol/Carei, die Burg Erdeed/Ardud und die archäologische Stätte Porolissum. Ergänzt wird das Portal durch ein Restaurantverzeichnis und praktische Tipps für Familienurlaube und Kuraufenthalte.

Auch für die Bevölkerung bietet die Plattform einen Überblick: 74 örtliche Einrichtungen und Dienstleister, darunter Arztpraxen, Apotheken, Schulen, Banken und die Post, sind mit Kontaktdaten und Öffnungszeiten aufgeführt.

Die Initiatoren wollen damit die bislang verstreuten und teilweise veralteten Informationen über Trestenburg an einer zentralen Stelle zugänglich machen. Besonders kleinere Pensionen und örtliche Restaurants sollen von der kostenlosen Präsentation profitieren. „Wir wollten alle Informationen in einem einzigen, geprüften und aktualisierten Reiseführer zusammenführen, über den Touristen direkt zu ihrem Gastgeber gelangen“, erklärt das Team.

Tasnad.info ist eine unabhängige private Initiative und steht in keiner Verbindung zum Rathaus, zum Betreiber des Thermalbades oder zu öffentlichen Einrichtungen. Für verbindliche Angaben zu Preisen, Öffnungszeiten und Verfügbarkeiten wird die direkte Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Anbietern empfohlen.