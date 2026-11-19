Von: Laura Căpățână Juller

Kronstadt – Der neue Präfekt des Kreises Kronstadt/Brașov, Lucian Mija (PSD), hat sein Amt angetreten. Der Politiker legte am Freitag, dem 13. November, im Rahmen einer schlichten Zeremonie in kleinem Kreis seinen Amtseid ab. Er wurde durch Regierungsbeschluss Nr. 956 vom 12. November 2026 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 944) zum Präfekten des Kreises Brașov ernannt.

Mija erklärte, er blicke mit Zuversicht und Entschlossenheit auf diesen Neuanfang. Er wolle gemeinsam mit den Verantwortlichen Gutes für Kronstadt und die Kronstädter bewirken. Über die besondere Ehre hinaus, die dieses hohe Amt mit sich bringe, sei die Funktion auch mit einer großen Verantwortung verbunden.

Sein vorrangiges Anliegen sei es, sicherzustellen, dass sämtliche Bereiche der Präfektur reibungslos funktionieren. Das oberste Ziel sei die Zufriedenheit der Bürger.

Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften vertritt der Präfekt die Regierung auf lokaler Ebene. Zu seinen Aufgaben gehören die Sicherstellung der Einhaltung und Anwendung der Gesetze sowie die Koordinierung der Aktivität der öffentlichen Dienste, die auf Kreisebene tätig sind, aber organisatorisch den Ministerien oder der Zentralverwaltung unterstehen.

Mija folgt auf Mihai Cătălin Văsii (PNL), der dieses Amt fast sieben Jahre lang innehatte.