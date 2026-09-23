Neuer Vertrag für Wartung der Straßenbeleuchtung

Von: Arthur Glaser

Neustadt – Die Stadtverwaltung von Neustadt/Baia Mare hat die Wartung und Instandhaltung des öffentlichen Beleuchtungssystems für die kommenden vier Jahre ausgeschrieben. Der geschätzte Höchstwert des Vertrags liegt bei 8,02 Millionen Lei einschließlich Mehrwertsteuer. Die Ausschreibung umfasst die Straßen-, Fußgänger-, Architektur- sowie die dekorative und festliche Beleuchtung.



Der neue Vertrag wäre damit um 58,59 Prozent teurer als der 2022 abgeschlossene Vorgängervertrag, dessen Höchstwert bei rund 5,06 Millionen Lei lag. Tatsächlich wurden aus diesem Vertrag Leistungen im Wert von rund 3,22 Millionen Lei zuzüglich Mehrwertsteuer abgerufen.



Über die vierjährige Laufzeit sollen mindestens zwei Einzelaufträge pro Jahr vergeben werden. Der Gesamtwert der tatsächlich beauftragten Leistungen kann zwischen rund 2,25 und 8,02 Millionen Lei liegen. Ein Einzelauftrag muss einen Wert von mindestens 66.227 Lei haben. Die tatsächliche Auftragssumme hängt von den jeweiligen Erfordernissen und den verfügbaren Haushaltsmitteln ab.



Der Auftragnehmer soll Störungen kurzfristig beheben, den technischen Zustand der Anlagen überwachen und einen kontinuierlichen, zuverlässigen und energieeffizienten Betrieb des Beleuchtungssystems gewährleisten. Die Vergabe erfolgt nach dem Kriterium des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses, wobei der Preis mit 90 Prozent und Maßnahmen zum Umweltschutz mit zehn Prozent gewichtet werden. Angebote können bis zum 20. Oktober 2026 eingereicht werden.



Die Wartung der öffentlichen Beleuchtung in Neustadt wird seit 2004 von Luxten Lighting Company durchgeführt. Auch der bislang letzte Vierjahresvertrag von 2022 war an das Bukarester Unternehmen vergeben worden. Luxten ist nach eigenen Angaben in mehr als 20 Städten Rumäniens tätig.



Neben der laufenden Wartung erhielt das Unternehmen in Neustadt auch weitere Aufträge im Bereich der öffentlichen Beleuchtung. So wurden 2025 im Rahmen des Projekts „Smart Lighting in Neustadt“ für rund 5,03 Millionen Lei insgesamt 1397 Straßenleuchten auf LED-Technik umgerüstet.



Luxten wurde 1993 von dem rumänischstämmigen kanadischen Unternehmer Zoltan Boszormenyi gegründet. Nach einer Eigentümertransaktion im Jahr 2023 befindet sich die Mehrheit der Anteile heute bei Nicolae Claudiu Rădulescu, der laut den vorliegenden Unternehmensangaben 63,75 Prozent hält. Weitere größere Beteiligungen entfallen auf Monica Maria Bucur und Silvian Șerbănescu.



Das Unternehmen erzielte 2025 einen Umsatz von 157,88 Millionen Lei und einen Nettogewinn von 10,50 Millionen Lei. Ende des Jahres beschäftigte Luxten 205 Mitarbeiter und wies Verbindlichkeiten von 53,94 Millionen Lei aus.