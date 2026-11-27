Von: Gabriela Rist

Sathmar – Die Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen in schwierigen Lebenssituationen gehört zu den wichtigsten Zielen der Caritas der Diözese Sathmar/Satu Mare. Im Rahmen des Projekts „Senioren aus Sathmar in der Obhut der Caritas-Gemeinschaft“, MySMIS-Code 350593, wird die Organisation in den kommenden drei Jahren integrierte soziale Dienstleistungen für 202 Menschen über 65 Jahren aus Sathmar anbieten. Möglich wurde das Projekt durch die Lokale Aktionsgruppe (GAL) – den Verein für soziale Entwicklung Sathmar, dessen Mitglied die Caritas ist.

Die Auftaktkonferenz des neuen Projekts fand am Dienstag, dem 24. November, am Hauptsitz der Caritas in Sathmar statt.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Generaldirektor der Organisation, Dr. Ioan-Laurențiu Roman, der sich dankbar über die Bemühungen der Caritas- und Teams der Lokalen Aktionsgruppe äußerte, durch die dieses bedeutende Projekt für die Sathmarer Senioren verwirklicht werden konnte.

Anschließend informierte Júlia Dezsö, Vertreterin der GAL, die Anwesenden über die Lokale Aktionsgruppe, deren Projekte sowie die jeweiligen Begünstigten.

Das Projekt wurde von der Projektmanagerin Persida Maroscsák vorgestellt. Ziel sei es, die Lebensqualität älterer Menschen in schwierigen Lebenssituationen in Sathmar zu verbessern, insbesondere jener aus den vier marginalisierten Stadtgebieten (ZUM), indem ihnen ein umfassendes Paket integrierter sozialer Dienstleistungen angeboten wird, erklärte sie. Zur Zielgruppe gehören 202 bedürftige Senioren über 65 Jahren aus Sathmar. Mindestens fünfzehn Prozent von ihnen stammen aus marginalisierten Stadtgebieten, zudem sollen mindestens neunzehn Angehörige der Roma-Ethnie erreicht werden.

Zu den erwarteten Ergebnissen gehören die Verbesserung der Lebensqualität von mindestens 142 bedürftigen Senioren durch den Zugang zu grundlegenden sozialen Dienstleistungen, die individuelle Betreuung von 202 älteren Menschen zu Hause sowie die Versorgung von mindestens 25 Senioren mit warmen Mahlzeiten bis zum Projektende. Die häuslichen Pflegedienste werden vom Team des Caritas-Zentrums „Sf. Hildegarda“ in Sathmar übernommen, erklärte Persida Maroscsák.

Nach einer Frage- und Antwortrunde sprach Csaba Maskulik, der öffentliche Verwalter der Stadt Sathmar. „Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir viel für unsere Gemeinschaft tun“, sagte er mit Blick auf die Zusammenarbeit zwischen dem Rathaus, der Lokalen Aktionsgruppe und den Nichtregierungsorganisationen, darunter auch die Caritas der Diözese Sathmar.

Die Veranstaltung endete mit einem gemeinsamen Gebet für die Projektbegünstigten und das Umsetzungsteam.

Das Projekt hat einen Gesamtwert von 3.959.129,85 Lei und wird aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) im Rahmen des Programms „Inklusion und soziale Würde“ 2021–2027 kofinanziert. Die Laufzeit beträgt drei Jahre, vom 1. November 2026 bis zum 30. Oktober 2029.