Neues Lehrschwimmbecken im Stadtteil Ioșia eröffnet

Von: Arthur Glaser

Großwardein – Im Stadtviertel Ioșia in Großwardein/Oradea ist am vergangenen Wochenende ein neues Lehrschwimmbecken offiziell eröffnet worden.



Die Anlage befindet sich in der Strada Alexandru Cazaban Nr. 47A und soll insbesondere für Schwimmunterricht und Freizeitaktivitäten genutzt werden. An der Eröffnung beteiligten sich Entwicklungsminister Cseke Attila, der Großwardeiner Bürgermeister Florin Birta, der Vorsitzende des Kreisrats Bihor, Mircea Mălan, sowie Präfekt Marcel Dragoș.



Die Investition belief sich auf 14.462.806,41 Lei und wurde vom Ministerium für Entwicklung, öffentliche Arbeiten und Verwaltung über die Nationale Investitionsgesellschaft (CNI) finanziert. Die Stadt Großwardein stellte das Grundstück zur Verfügung und übernahm die notwendigen Versorgungsarbeiten.



Das auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern errichtete Gebäude liegt zwischen der „Antonio-Alexe“-Arena und dem „Don-Orione“-Lyzeum. Das 25 Meter lange und 12,5 Meter breite Becken verfügt über fünf Schwimmbahnen. Die Wassertiefe liegt je nach Bereich zwischen 1,20 und 1,80 Metern. Gleichzeitig können bis zu 65 Kinder und ihre Lehrkräfte die Anlage nutzen.



Vor allem das Olympiabecken der Stadt soll dadurch entlastet werden. Dort schwimmen nach Angaben der Stadtverwaltung monatlich rund 2500 Personen – darunter Kinder in Schwimmkursen, Freizeitschwimmer und Leistungssportler. Zusätzlich nehmen jährlich etwa 1000 Zweitklässler an einem städtischen Schwimmprogramm teil.



„Als Bürger der Stadt bin ich der Ansicht, dass die neue Einrichtung einen bedeutenden Teil des Nutzeraufkommens übernehmen wird, das derzeit das Olympiabecken und das städtische Schwimmbecken überlastet“, erklärte Minister Cseke Attila. Für Familien aus Ioșia und Rogerius werde der Zugang zu Schwimmkursen zudem einfacher, da längere Anfahrtswege entfielen.



Bürgermeister Florin Birta verwies bei der Eröffnung auf die Zusammenarbeit zwischen der Zentralregierung und der Kommunalverwaltung. Nach dem kürzlich eröffneten Hallenbad „Herman Schier“, das über den Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan (PNRR) finanziert wurde, sei das Lehrschwimmbecken ein weiteres gemeinsam realisiertes Projekt.



Die neue Anlage soll nach der Übernahme vom Clubul Sportiv Municipal (CSM) verwaltet werden, der auch für die anderen Schwimmbäder der Stadt zuständig ist.



Der Vorsitzende des Kreisrats Bihor, Mircea Mălan, bezeichnete den Ausbau der Lehrschwimmbäder als Investition in die Bildung und Gesundheit der Kinder. Das neue Becken ergänze das bestehende Angebot in Großwardein sowie die Anlagen in Beiuș, Ștei, Marghita, Salonta und Săcueni. Damit verfüge Bihor nach seiner Einschätzung über das am weitesten entwickelteste Netz an Lehrschwimmbädern im Land.



Die Anlage umfasst getrennte Umkleideräume, private Umkleiden für Lehrkräfte sowie barrierefreie Sanitärräume. Das Becken selbst wurde mit Materialien ausgeführt, die laut Stadtverwaltung die Ansiedlung von Mikroorganismen erschweren und dadurch die Reinigung erleichtern. Ein Erste-Hilfe-Raum dient zugleich als Büro und ermöglicht die Überwachung der Schüler.



Das Schwimmbad ist nicht für Wettkämpfe ausgelegt, sondern wurde entsprechend den nationalen und europäischen Vorgaben für den Einsatz im Bildungsbereich konzipiert.

