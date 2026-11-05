Neustadt baut Fahrradwegenetz weiter aus

Von: Arthur Glaser

Neustadt – Die Förderung umweltfreundlicher Mobilität nimmt in Neustadt/Baia Mare zunehmend Gestalt an. Im Zuge der grünen Verkehrswende wurden in der Stadt neue Fahrradwege angelegt, die Radfahrern eine Alternative zum Auto bieten und den innerstädtischen Verkehr entlasten sollen.

Mittlerweile verfügt Neustadt über 11,6 Kilometer offiziell zugelassene Fahrradwege. Werden beide Fahrtrichtungen zusammengerechnet, entspricht dies einer Gesamtlänge von rund 23 Kilometern. Die neuen Strecken sind durch Markierungen und Poller vom Autoverkehr getrennt und sollen insbesondere Berufspendlern und Kindern mehr Sicherheit bieten. Der Ausbau bringt allerdings auch Veränderungen für den Straßenverkehr mit sich. An einigen Stellen mussten Parkplätze weichen, was bei Autofahrern für Kritik sorgt. Zudem besteht weiterhin Verbesserungsbedarf bei der Streckenführung, an Kreuzungen und bei der Beschilderung.

Auch die Umsetzung verlief nicht ohne Schwierigkeiten: Die Stadtverwaltung wurde von der Verkehrspolizei mit einer Geldstrafe von 4500 Lei belegt, weil bei der Einrichtung der Fahrradwege eine beanstandete Genehmigung fehlte.

Trotz dieser Probleme ist der Ausbau ein wichtiger Schritt hin zu einer vielfältigeren urbanen Mobilität. Fahrradwege sollen nicht nur eine Alternative zum Auto schaffen, sondern auch dazu beitragen, dass Fahrräder im Stadtverkehr künftig eine größere Rolle spielen.