Neustadt leitet Enteignungsverfahren für größten Markt ein

Von: Arthur Glaser

Neustadt – Die Stadtverwaltung von Neustadt/Baia Mare hat das Enteignungsverfahren für Gebäude und andere bauliche Anlagen auf dem Markt Piața Izvoare eingeleitet. Der größte Agrar- und Lebensmittelmarkt der Stadt soll saniert und modernisiert werden. Voraussetzung für die Finanzierung des Vorhabens ist, dass das Grundstück frei von Belastungen und Bebauung ist.



Der entsprechende Beschluss des Stadtrats wurde am 28. September 2026 gefasst. Die Enteignung erfolgt aus Gründen des öffentlichen Interesses.

Die Gesamtentschädigung für die von der Enteignung betroffenen Immobilien beläuft sich auf 5.673.538,20 Lei. Die Höhe wurde auf Grundlage eines Gutachtens eines beauftragten, zugelassenen Sachverständigen festgelegt.



Das Geld wird auf zwei Unternehmen aufgeteilt. Den größten Anteil erhält die Firma Piața Aliment SA: Für insgesamt 46 Gebäude und bauliche Anlagen wurden Entschädigungen in Höhe von 5.307.538,20 Lei festgesetzt.



Das zweite begünstigte Unternehmen ist Selmont Food. Die Firma besitzt auf dem Marktgelände eine Fleischerei mit einer Fläche von 80 Quadratmetern. Dafür ist eine Entschädigung von 366.000 Lei vorgesehen.