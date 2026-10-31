Neustadt will ehemaliges BCR-Gebäude wieder verkaufen

Von: Arthur Glaser

Neustadt – Drei Jahre nach dem Kauf des ehemaligen Hauptsitzes der BCR-Bank für rund 2,2 Millionen Euro will die Stadtverwaltung von Neustadt/Baia Mare das Gebäude wieder verkaufen. Die Immobilie mit mehr als 8000 Quadratmetern soll öffentlich versteigert werden. Zuvor ist eine neue Bewertung vorgesehen. Hintergrund ist ein weiterer Immobilienkauf der Stadt, durch den das ursprüngliche Vorhaben, sämtliche Verwaltungsdienste an einem Standort zu bündeln, offenbar hinfällig geworden ist.

Im Jahr 2023 hatte die damalige Stadtverwaltung unter Bürgermeister Cătălin Cherecheș das ehemalige BCR-Gebäude für insgesamt 10,9 Millionen Lei erworben. Die Zahlung erfolgte in zwei Raten, am 6. April und am 15. Oktober. Damals wurde der Kauf damit begründet, dass die verschiedenen Dienste der Stadtverwaltung an einem einzigen Standort zusammengeführt werden sollten. Der Umzug war für den 1. Dezember 2023 angekündigt worden.

Dazu kam es jedoch nicht. Das bereits seit längerer Zeit leerstehende Gebäude musste zunächst umfassend saniert und im Inneren umgebaut werden. Die dafür erforderlichen Mittel standen der Stadt nach Darstellung des ursprünglichen Beitrags nicht zur Verfügung. Das Gebäude blieb rund zwei Jahre weitgehend ungenutzt. Nachdem der Verwaltungspalast in die Sanierung ging, bezog Anfang 2025 der Kreisrat Maramuresch/Maramureș vorübergehend das ehemalige Bankgebäude und investierte in dessen Anpassung an die Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung.

Inzwischen hat die Stadt unter Bürgermeister Ioan Doru Dăncuș eine weitere Immobilie erworben: den ehemaligen Sitz des insolventen Bergbauunternehmens Remin SA an der Piața Revoluției Nr. 1, in unmittelbarer Nähe des heutigen Rathauses. Auch dieses deutlich größere, sanierungsbedürftige Gebäude soll künftig die städtischen Verwaltungsdienste aufnehmen.

Der Kaufpreis belief sich auf 13 Millionen Lei. Davon wurden 9,8 Millionen Lei tatsächlich gezahlt; rund 3,2 Millionen Lei wurden mit Verbindlichkeiten des Unternehmens gegenüber dem lokalen Haushalt verrechnet.

Damit entfällt der ursprünglich vorgesehene Zweck des BCR-Gebäudes. Die Stadtverwaltung will die Immobilie nun über eine öffentliche Versteigerung veräußern. Bei der Wertermittlung müssen allerdings mehrere Faktoren berücksichtigt werden: Zum einen flossen nach dem Kauf mehr als eine Million Lei an öffentlichen Mitteln in die vorübergehende Nutzung durch den Kreisrat. Zum anderen hat sich der Wechselkurs verändert. Während der Euro im Oktober 2023 mit 4,96 Lei notiert wurde, liegt der Kurs inzwischen bei rund 5,34 Lei.

Die zentrale Frage wird sein, ob sich ein Käufer findet, der für das Gebäude annähernd den angestrebten Preis zahlt und zugleich die erheblichen Kosten für die notwendige Sanierung übernimmt. Die Stadt hatte vor drei Jahren rund elf Millionen Lei investiert; eine Veräußerung in ähnlicher Größenordnung würde jedoch nicht automatisch bedeuten, dass sämtliche späteren Aufwendungen ausgeglichen werden.

Der Fall verdeutlicht die finanziellen Risiken kommunaler Immobilienentscheidungen, wenn Nutzungskonzepte nicht wie geplant umgesetzt werden. Ob die geplante Versteigerung einen Teil der öffentlichen Ausgaben zurückbringen kann, wird sich erst nach der Bewertung und dem Verkaufsverfahren zeigen.