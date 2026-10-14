Niculescu will Renten „vorsichtig“ anpassen

Bukarest (ADZ) – Der designierte Ministerpräsident Luca Niculescu hat für 2027 höhere Renten in Aussicht gestellt. Wie stark sie steigen sollen, ließ er allerdings offen. Wörtlich sprach er in einem Interview mit dem Fernsehsender Antena 3 von einer „vorsichtigen Anpassung“, die sowohl die wirtschaftliche Lage als auch die finanziellen Verpflichtungen Rumäniens berücksichtigen müsse. „Im kommenden Jahr werden die Renten steigen. Ich kann aber noch nicht sagen, um wie viel.“



Die Behörden müssten Lösungen finden, um den Lebensstandard der Rentner zu verbessern, ohne die finanziellen Verpflichtungen des Landes zu verletzen, erklärte der designierte Regierungschef. Besonders berücksichtigt werden sollen Rentner mit niedrigen Bezügen, die unter der hohen Inflation leiden. Niculescu hatte bereits im Grundsatz angekündigt, dass das künftige Regierungsprogramm Maßnahmen zur Erhöhung ihrer Einkommen enthalten werde. Wie hoch die Zuschläge ausfallen, für wen sie gelten und wann sie eingeführt werden könnten, ist bislang unklar.