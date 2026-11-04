OECD-Chef Cormann würdigt Reformen

Bukarest (ADZ) – Der Beitrittsprozess zur OECD bilde nach Ansicht von Regierungschef Luca Niculescu eine hervorragende Grundlage für gute politische Ansätze im Interesse der Bürger und der Wirtschaft. Die Behörden wollten diese Chance nutzen, wie es auch im Regierungsprogramm vorgesehen sei und Rumänien halte an seinem Ziel fest, der Organisation so bald wie möglich beizutreten, schrieb Niculescu am Dienstag auf Facebook nach seinem Treffen mit OECD –Generalsekretär Mathias Cormann. Dieser würdigte seinerseits die Anstrengungen des Landes. Rumänien habe Cormann zufolge umfassende Reformen umgesetzt.



Rumänien hatte die offiziellen Beitrittsverhandlungen im Januar 2022 aufgenommen und den sogenannten Fahrplan erhalten, der festlegt, in welchen Bereichen es seine Gesetze und politischen Maßnahmen an die OECD-Standards anpassen muss. Die Annäherung umfasst sowohl die Wirtschaft und das Steuersystem als auch Bildung, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Umweltschutz und die Funktionsweise der Institutionen. Die Experten der Organisation überprüfen im Vorfeld dabei, ob der Kandidatenstaat die vereinbarten Standards und Empfehlungen tatsächlich umsetzt und nicht nur die dafür erforderlichen Gesetze verabschiedet.