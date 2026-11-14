Öffentliche Beleuchtung modernisiert

Von: Arthur Glaser

Sathmar – Die Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung im südlichen Teil von Sathmar/Satu Mare ist abgeschlossen. Im Rahmen des Projekts wurden 113 Straßen mit insgesamt 1603 neuen LED-Leuchten ausgestattet. Ziel der Investition war es, den Energieverbrauch zu senken und die Steuerung der Straßenbeleuchtung zu verbessern.

Die installierten LED-Leuchten haben eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Betriebsstunden und eine Garantie von 13 Jahren. Dank integrierter Fernsteuerungsmodule kann die Beleuchtungsleistung aus der Distanz reguliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung konnte der jährliche Stromverbrauch durch die Modernisierung von bislang 885 auf rund 400 Megawattstunden reduziert werden. Damit sei eine Energieeinsparung von bis zu 70 Prozent möglich.