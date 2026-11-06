Öl-Preis unter 100 US-Dollar

Bukarest/Frankfurt/Main (ADZ/dpa) - Der Öl-Preis ist am Mittwoch nach dem deutlichen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA spürbar unter 100 US-Dollar gesunken. Am Donnerstagvormittag lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent vorübergehend unter 94 US-Dollar, um bis zum Mittag wieder leicht über 96 US-Dollar zu steigen. Analysten gehen davon aus, dass die USA außenpolitisch einen milderen Kurs einschlagen könnten und die aufgrund der parlamentarischen Mehrheit der Demokraten nun geteilte politische Macht weniger politische Überraschungen bringen dürfte. Die Spritpreise in Rumänien haben sich soweit wenig verändert. Benzin hat sich am Donnerstag leicht verbilligt, kostete aber weiter um die 10 Lei pro Liter, während ein Liter Diesel praktisch unverändert bei knapp unter 11 Lei blieb.