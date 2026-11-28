Von: Andreea Oance

Unter dem Titel „Kommunikation in der Diplomatie“ erläuterte die Botschafterin anhand konkreter Beispiele kulturelle Unterschiede und Besonderheiten, die Verantwortung von Übersetzern in Politik und Diplomatie sowie den Stellenwert von Fremdsprachenkenntnissen. Foto: privat

Temeswar – Die österreichische Botschafterin in Rumänien, Ulla Krauss-Nussbaumer, war am Donnerstag, dem 26. November, zu Gast an der Technischen Universität „Politehnica“ Temeswar/Timișoara (UPT). Bei einer Konferenz an der Fakultät für Kommunikationswissenschaften sprach sie mit Studierenden über die Bedeutung von Kommunikation, Fremdsprachenkenntnissen und Übersetzung in der Diplomatie.

Anhand von Beispielen aus ihrer beruflichen Laufbahn erläuterte die Botschafterin kulturelle Unterschiede und die besondere Verantwortung von Übersetzern und Dolmetschern in internationalen Beziehungen. Trotz künstlicher Intelligenz und technologischem Fortschritt bleibe der menschliche Faktor unverzichtbar, betonte Krauss-Nussbaumer. Sprachliche Nuancen und kulturelle Zusammenhänge könnten von digitalen Werkzeugen nicht vollständig erfasst werden.

Rektor Florin Drăgan und Fakultätsdekan Daniel Dejica-Carțiș hoben die Bedeutung des Austauschs für die akademischen Beziehungen zwischen Rumänien und Österreich hervor. Besprochen wurden auch mögliche gemeinsame Projekte, darunter Veranstaltungen für Alumni.

Organisiert wurde die Begegnung von der Fakultät für Kommunikationswissenschaften und dem Forschungszentrum PoliCAT der UPT gemeinsam mit der Rumänisch-Deutschen Kulturgesellschaft Temeswar, der Österreichischen Botschaft in Bukarest und dem Österreichischen Honorarkonsulat in Temeswar. Zur Delegation gehörten auch Honorarkonsul Österreichs in Temeswar Georg Bardeau.