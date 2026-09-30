Österreichische Kulturtage in Temeswar

Von: Andreea Oance

Temeswar – Bis zum 8. Oktober finden in Temeswar/Timișoara die Österreichischen Kulturtage statt. Die Österreichische Botschaft in Rumänien, das Österreichische Kulturforum und das Österreichische Honorarkonsulat in Temeswar veranstalten gemeinsam mit zahlreichen Partnern ein vielfältiges Programm, das aktuelle kulturelle Entwicklungen Österreichs mit dem kulturellen Dialog zwischen Österreich und Rumänien verbindet.



Den Auftakt war am vergangenen Wochenende im Studio-Kino mit einer Michael-Haneke-Retrospektive unter dem Titel „Provokatives Kino“. Gezeigt wurden die drei Filme „Der siebente Kontinent“, „Benny’s Video“ und „71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls“; anschließend waren Gespräche mit dem Publikum vorgesehen.



Weitere Höhepunkte folgen im Oktober. Am 3. Oktober präsentiert das Ars Electronica Animation Festival on Tour im Habitat B1 einen Film- und Musikabend mit internationalen Animationsfilmen. Am 6. Oktober steht im META Spațiu eine Führung durch die Ausstellung „Behind the Pavilion“ des österreichischen Künstlers Hubert Hasler auf dem Programm. Die Ausstellung beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen menschlicher Gesellschaft und den Ökosystemen der Natur. Am 8. Oktober erwartet die Besucher an der West-Universität ein Vortrag der österreichischen Botschafterin in Rumänien, Ulla Krauss-Nussbaumer, über den Beruf der Diplomatin. Am Nachmittag folgt ein Dokumentarfilm über die österreichische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Ebenfalls am 8. Oktober werden im Nationalmuseum des Banats die beiden literarischen Ausstellungen „Schreiben gegen den Krieg – Ingeborg Bachmann 1926–1973“ und „Paul Celan – printre cuvinte/unter den Wörtern“ eröffnet. Den Abschluss des Tages bildet um 19.30 Uhr in der Synagoge in der Altstadt das Konzert „Hymne à l’amour“ des österreichischen Duos Minerva im Rahmen von Classix Lab.



Die Österreichischen Kulturtage verbinden damit Film, bildende Kunst, Literatur, Musik und gesellschaftliche Themen und unterstreichen den kulturellen Austausch zwischen Österreich und Temeswar.