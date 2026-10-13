Österreichische Kulturtage nach mehrjähriger Pause

Von: Astrid Weisz

Arad – Nach mehreren Jahren Pause finden die Österreichischen Kulturtage heuer wieder in Arad statt. Die Veranstaltungsreihe wurde am Montag eröffnet und dauert noch bis Donnerstag, den 15. Oktober. Sie versteht sich als Plattform für Begegnungen zwischen Künstlern und Kulturschaffenden aus Österreich und Arad. Das Leitthema der diesjährigen Ausgabe lautet „Die Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft“.



Nach der offiziellen Eröffnung im Verwaltungspalast sprach am Montagvormittag die österreichische Philosophin Lisz Hirn über das Thema „Emanzipation: eine gescheiterte Mission? Wofür wir heute kämpfen müssen“. Am Nachmittag wurde im Kulturpalast die Ausstellung „Nur die Geigen sind geblieben – Alma und Arnold Rosé“ eröffnet. Sie erinnert an zwei bedeutende Persönlichkeiten des österreichischen Musiklebens und deren Schicksal im 20. Jahrhundert. „Die beiden herausragenden Instrumentalisten hatten eine wenig bekannte Beziehung zu Rumänien – Arnold Rosé wurde 1863 in Iași geboren, bevor seine Familie nach Wien übersiedelte; außerdem spielte das Rosé-Quartett in den 1920er Jahren häufig mit George Enescu. Die Karriere der Rosé-Violinisten fand, wie die vieler anderer Musiker, 1938 mit dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Reich ein jähes Ende“, so die Präsentation seitens des Österreichischen Kulturforums Bukarest.



Den ersten Festivaltag beschloss das österreichische Duo Minerva mit Johanna Gossner, Klarinette, und Damian Keller, Akkordeon. Das Konzert unter dem Titel „Hymne à l’amour“ verband klassische Musik mit Chanson und weiteren musikalischen Stilrichtungen. Das Duo war zuvor bereits bei den Österreichischen Kulturtagen in Temeswar zu Gast und trat beim Großwardeiner Festifall – Tage der Stadt am Samstag auf.



Am heutigen Dienstag wird im Kulturpalast die Veranstaltung „Business meets culture“ abgehalten. Anschließend gibt es für geladene Gäste einen vorgezogenen Festempfang zum österreichischen Nationalfeiertag mit Vergabe des Verdienstordens an die Temeswarer Anwältin Ioana Hațegan. Am Mittwoch steht zunächst eine Führung durch das Multimedia-Atelier KINEMA IKON im Arader Kunstmuseum um 11 Uhr auf dem Programm. Am Abend werden im Kino Arta im Rahmen des Ars Electronica Animation Festival on Tour ausgewählte digitale Animationsfilme ab 19 Uhr gezeigt.



Den Abschluss der Österreichischen Kulturtage bildet am Donnerstagabend um 19 Uhr ein Sinfoniekonzert der Arader Philharmonie im Kulturpalast. Auf dem Programm stehen Werke von Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Am Dirigentenpult steht der österreichische Dirigent Roman Mogilevskiy. Solistin ist die Geigerin Adela Frăsineanu-Morrison, Mitglied der Wiener Philharmoniker. Erstmals wird ein Konzert der Arader Philharmonie in diesem Rahmen durch einen sogenannten Pre-Concert-Talk ergänzt. Bereits um 18 Uhr trifft Adela Frăsineanu-Morrison im Kleinen Saal der Philharmonie auf das Publikum. Sie spricht über wichtige Stationen ihres künstlerischen Werdegangs, ihre Erfahrungen als Musikerin und ihre Tätigkeit bei den Wiener Philharmonikern.