OMV Petrom erhöht Gewinn und Umsatz unter hohen Energiepreisen

Bukarest (ADZ) - Umsatz und Gewinn des größten Unternehmens in Rumänien haben sich in den ersten drei Quartalen des Jahres deutlich erhöht. Die Umsatzerlöse des Energiekonzerns OMV Petrom sind auf rund 35 Milliarden Lei gestiegen, 31 Prozent mehr als im Zeitraum Januar bis September 2025. Der Gewinn nach Steuern ist über die ersten drei Quartale von 3,4 Milliarden Lei im vergangenen Jahr um 21 Prozent auf 4,06 Milliarden Lei im laufenden Jahr gewachsen. Im dritten Quartal 2026 war der Anstieg noch deutlicher, verglichen zu demselben Zeitraum 2025 haben die Umsatzerlöse um 41 Prozent auf 13,85 Mrd. Lei zugelegt, der Gewinn ist um 68 Prozent auf 2,26 Mrd. Lei gestiegen.



OMV-Petrom-Geschäftsführerin Christina Verchere erklärte, dass die ersten neun Monate „den Anstieg der Rohstoffpreise und die Robustheit unseres integrierten Geschäftsmodells“ widerspiegeln. Die Investitionen haben laut Verchere 6,6 Mrd. Lei erreicht.



Ebenfalls am Donnerstag gab auch der österreichische Mutterkonzern Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale bekannt. Die Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäften der OMV beliefen sich auf knapp 23 Milliarden Euro (+25%), während der Periodenüberschuss auf 3,5 Mrd. Euro (+150%) stieg, wovon jedoch rund eine Milliarde Euro nicht aus fortgeführten, sondern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen stammen – den Periodenüberschuss vor Sondereffekten, der den Aktionären zuzurechnend ist, beziffert die OMV bei 2,4 Mrd. Euro (+73%).