Von: Nina May

Bukarest – Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen lädt für den 1. Dezember um 15 Uhr (rumänische Zeit) zum Online-Workshop über Öffentlichkeitsarbeit auf Zoom zum Thema „Vernetzung, Synergien, Zusammenarbeit der eigenständigen Medien von deutschen Minderheiten im östlichen Europa und Landsmannschaften“ ein.

Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie man vor der wichtigen Aufgabe der Bewahrung und Vermittlung gemeinsamen Kulturguts und ähnlichen Herausforderungen wie begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen oder Digitalisierung durch Vernetzung und grenzüberschreitenden Austausch mehr bewegen könnte.

Das Programm beginnt um 15 Uhr mit einem Vortrag von Sabine Geller, Gründerin und Betreiberin des Mediums „Danube Connects“, Titel: „20 Jahre Danube Connects – wie ein vernetztes Medium entstand, arbeitet und noch heute funktioniert“. Anschließend findet ein Workshop zu unterschiedlichen Fördermöglichkeiten statt. Den Impuls gibt Thomas Dappner, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, mit dem Vortrag „Übersicht über bestehende Fördermöglichkeiten für vernetzte Medien in Europa – Strukturen, Ansprechpartner und Voraussetzungen“, mit anschließender Diskussion. Um 17 Uhr wird der Konzeptentwurf „Zur Einführung einer Film- und Medienförderstruktur zum Kulturerbe der Deutschen und ihrer Nachbarn im östlichen Europa inklusive einem internationalen Film- und Medienfestival“ vorgestellt, mit anschließender Diskussion bis ca. 18:30 Uhr.

An der Teilnahme interessierte Medienvertreter können sich unter presse@kulturstiftung.org anmelden und bekommen dann den Link zugesandt.