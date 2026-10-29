Oprea verurteilt Seedrohnenangriffe

Bukarest (ADZ) – Verteidigungsminister Radu Oprea hat den jüngsten Angriff in bulgarischem Hoheitsgewässer, der ausgerechnet während des trilateralen Treffens mit seinen bulgarischen und türkischen Amtskollegen in Sofia zum Thema Drohnenangriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer erfolgte, aufs schärfste verurteilt. Ein Handelsschiff mit Ziel Konstanza war am Mittwoch von drei Seedrohnen nahe der bulgarischen Küste getroffen worden. Die wiederholten Attacken seien eine ernsthafte Eskalation der Risiken des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.